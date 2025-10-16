的士乘客要八五折索收據！司機蓋這紅印　網民：唔好接呀嘛咁正義

不少打工仔坐的士後會索取單據向公司報銷車費。有的士司機日前發文，指接載乘客由元朗到港珠澳橋香港口岸旅檢大樓，列明要「公司價」（即優惠價，多指八五折）及「要收據」，最終車費為188元，的哥卻蓋上紅印表示「乘客要求85折車資，實付$159」，揶揄道「睇下你敢唔敢攞張單claim錢」。



未料帖文竟引來許多批評，指的哥「損人不利己」，「你咁有正義感做勿折頭的呀」，但也有網民認同其做法只是自保，「其實咁樣做先係最正確，唔明點解有人會X」。



樓主在facebook群組「的士司機消息平台」發帖上傳照片，不忿指「人不犯我我不犯人，係要犯賤嘅我就唔會客氣，睇下你敢唔敢攞張單claim錢，哈哈」。

乘客元朗去港珠澳橋要「公司價」及「收據」

照片所見，當時為10月13日早上，有乘客由元朗十八鄉路的翹翠峰到港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，標明「綠的」、「要收據」及「公司價」，即要求提供車費折扣。結果車資「正價」約188元，但上面蓋了紅印，寫上「乘客要求85折車資，實付$159」，疑想阻止乘客以正價車資向公司報銷。他隨後又留言笑指對方未必敢拿此單向上司報銷，「下屬畀張咁嘅單畀你，你唔會讚佢叻仔掛？」。

被指「損人不利己」：可講明唔開正價單

未料帖文惹來批評，「就算我係的士佬都要X你，做埋啲損人不利己嘅嘢，你咁有正義感做乜折頭的呀」、「個客落單有話明要收據，覺得唔合理唔接張單就得，或者司機可講明唔開正價單，咁出post做衰晒的士行業」、「唔好接呀嘛咁正義，死傻x，咁正義有無報足稅呀」、「我保證只要你個乘客一投訴。你個飛的戶口肯定鎖，或者拖慢你，等你仲以為自己好有型」、「好onX嘅司機，小學雞」。

行家斥「85嘅源頭係司機接」

部份行家亦不滿的哥願意做「八五折」影響行業風氣，「又要做，又要唔抵得，點夠你玩？」、「咁你又做？」、「85嘅源頭係司機接，講到自己好清高咁」。

網民認同：方便客人如實報數

然而，許多網民認為的哥做法只是自保，尤其是萬一乘客想用坐「八五折的」後向公司報銷正價車資，「做八五同個客要求一齊犯法係兩件事」、「有咩問題？有乜好X」、「其實咁樣做先係最正確，唔明點解有人會X」、「有公司這樣報警，司機與乘客詐騙，司機要坐監」、「 方便客人如實報數，又有乜嘢唔啱啊？」、「的哥，支持你，攞得收據梗係要報銷，呃公司係唔啱嘅」、「睇留言就知好多仇家真係邏輯弱智」。