的士車門行駛數十米！司機到燈位才記得關門　網民斥：唔提司機？

的士接載乘客，最重要就是行車安全。然而，最近有網民在社交平台分享影片，顯示拍片者坐在的士後座，司機已經開車，惟車門仍然大開，行駛了至少數十米。樓主上載影片後留言慨嘆，「有冇人試過上咗車後司機去到下一個燈位先醒起冇關門」。許多網民留言回應，有人笑問：「算唔算開篷車？」但也有人指樓主應一早提醒司機關車門，而非獨自拍片，以免構成不必要的危險。



樓主坐在的士後座，司機已經開車，惟車門仍然大開，行駛了至少數十米。（Threads@jk.hongkong影片截圖）

的士司機無關門行駛至燈位

樓主在社交平台Threads上傳影片，顯示他當時已上車及坐在後座，惟的士司機在未有關門的情況下行駛，片中可見至少已行數十米，而樓主指司機駛至下一燈位時，才關上車門，「有冇人試過上咗車後司機去到下一個燈位先醒起冇關門」。

部份網民反斥樓主在該危險的情況下，還選擇先拍片，而非提醒司機。（Threads@jk.hongkong影片截圖）

網民斥危及行車安全

帖文一出，隨即引來不少網民熱烈討論，有人開玩笑稱該的士變身成為「港版Tuk Tuk」，並批評未關車門便開車非常危險，「有原因㗎，之前聽行家講，係for雙黃線唔畀停車落客嗰陣，預個客跳車用」、「原來香港啲Tuk Tuk咁豪華」、「你算好㗎啦， 我半個人仲喺車外邊，未坐低個司機已經開車」、「可以告的士佬危險駕駛」、「有冇玩過GTA」。

不過，也有部份網民反斥樓主在該危險的情況下，還選擇先拍片，而非提醒司機，留言道「你上咗車開車冇閂門你都唔出聲，你都危險，最緊要拍片」、「其實可以出聲叫人閂門」、「有冇諗過你都未醒起未關門」、「有冇人試過上咗車後，去到下一個燈位之前都唔識提個司機冇關門」、「咁你又唔出聲叫司機閂門」。

有網民分享另1條的士開車門行駛的影片，見到當時車速頗快。（threads@lungchi）

有網民分享另1條的士開車門行駛的影片，見到當時車速頗快，司機是1名白髮阿伯。（threads@lungchi）

網民上載另一段「開門的士」影片

其後有網民上載另一段影片，顯示的士同樣沒有關車門在開行，而且速度頗快，上載者更稱「可能係同一個司機」。片段顯示的士在鬧市行駛，旁邊道路有其他車輛，如乘客被拋出車將很危險，而車上男子笑着提醒司機：「未閂門嘅？」車廂傳出機件聲音，影片到此結束，相信司機正在關門。