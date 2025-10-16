的士司機登城巴大鬧！遭車長關門載走下場慘了　網民爆笑：輸2次

【城巴／的士】「人類總要重複犯錯」？本港網絡瘋傳影片，新蒲崗有的士司機與城巴車長爭執，衝上巴士「大鬧」，詎料城巴車長關門開車離開，的士司機「被困」車廂載走，面露慌張表情，並留下停在單黃線旁的的士，隨時會被「抄牌」。目擊者笑言「呢度唔泊得車㗎，快啲返嚟揸返走你部的士」。



影片引來網民熱議，形容是2015年「的士司機上巴士罵車長被載走後求饒」事件翻版，「呢招絕！」、「經典重現」、「成個香港，得巴士司機治到的士司機」、「當年單嘢咁出位，佢身為的士司機居然唔知咩？仲會做啲咁蠢嘅事」。



本港網絡瘋傳影片，新蒲崗有的士司機與城巴車長爭執，衝上巴士「大鬧」，詎料被城巴車長關門開車「載走」。（Threads@tylerli_）

還沒有汲取教訓？有港男於10月13日在社交平台發布影片，指目擊有的士司機與城巴車長爭執，的士司機更衝上巴士發難，城巴車長隨即關門開車離開，「被載走」的的士司機面露慌張表情，「又嚟，的士佬唔知同巴士佬嘈咩，衝上巴士用手機影巴士佬，俾巴士佬關門，一啖油門車走咗，個樣好X慌張」。

有的士司機與城巴車長爭執，的士司機更衝上巴士發難，城巴車長隨即關門開車離開，「被載走」的的士司機面露慌張表情。（Threads@tylerli_）

的士司機登巴士發難 巴士車長關門「載走」

影片長27秒，見到現場為新蒲崗康景商場對出，已關上門的城巴797正駛走，車門位置有1名男子面向巴士車長位置站立，相信就是「被困」的的士司機。司機被載走後，現場留下1部「孤單」的士，停泊在單黃線旁邊，隨時會被「抄牌」。

司機被載走後，現場留下1部「孤單」的士，停泊在單黃線旁邊，隨時會被「抄牌」。（Threads@tylerli_）

的士遺單黃線旁 目擊者：呢度唔泊得車㗎

樓主笑言，「呢度唔泊得車㗎，快啲返嚟揸返走你部的士啦」，又標籤了「#經典重現 #就在我面前」。樓主補充，巴士中間有站可以落車，「Check咗啦，中間有站，如果直隊返TKO（將軍澳）都幾刺激」。

網民看過影片，聯想起2015年發生過同類事件，笑言「重複犯錯」。（Threads@tylerli_）

網民爆笑：重複犯錯

網民看過影片，聯想起2015年同樣有的士司機登上巴士與車長爭執，結果巴士車長關門開車，的士司機要「求饒」事件，形容是「重複犯錯」，「輸2次」、「呢招絕！」、「的士大佬2.0」、「10年後終於有續集」、「巴士佬心諗，終於等到呢個機會試下」、「當我唔着啦……拍硬檔啦老細……我要落車呀」、「成個香港，得巴士司機治到的士司機」、「記得入錢呀！」、「當年單嘢咁出位，佢身為的士司機居然唔知咩？仲會做啲咁蠢嘅事」。