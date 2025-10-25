按摩變猥褻！淫狼技師稱按摩下體穴位乘機摸胸偷拍　女子崩潰怒告

許多人腰酸背痛，都會接受按摩舒緩。台灣新北1名女子透過網路相約1名男按摩師到旅館進行推拿，對方卻假借按摩下體穴位為由，觸摸受害人私密位置，甚至強行觸碰乳頭和胸部，受害人當場更發現自己遭到偷拍，於是報警求助。



警方到場發現男技師在場設置手機，拍下自己獸行和受害人裸露影像。男被告事後認罪，並和受害人作出賠償，法官裁定「強制猥褻」及「無故攝錄他人性影像」罪名成立，合併判處有期徒刑8個月，但可易科罰金24萬元新台幣（約6萬港元），緩刑2年。



吳男按摩期間猥褻受害人，並且偷拍犯案過程，當中有受害人裸露影像。（AI生成圖片）

相約男技師1對1進行按摩

台媒於今年10月報道，涉案吳姓男子於2025年6月17日以暱稱「整復推拿—小胡」，在「Dcard討論區」刊登廣告，內容包括「按摩推拿」、「非新手、男性按摩師」等字眼，1名女子看到廣告後，相約吳男在翌日晚上10時許前往來新北1間旅館進行按摩。

聲稱按摩下體穴位伸出狼爪

其間吳男聲稱按摩下體穴位，觸碰到受害人的私密位置，由於她不確定是否正常按摩方式，所以一度啞忍。豈料吳男食髓知味，以塗抹精油為藉口，提出進行「豐胸按摩」，受害人聞言拒絕，但吳男強行觸摸其乳頭和下體，甚至按壓受害人方胸部。

警方檢獲2部手機，拍下吳男獸行和受害人裸露影像，相信有人趁受害人躺床時，趁機設置手機偷拍。（AI生成圖片）

警證實男技師以手機偷拍

受害人更發現吳男疑似用手機偷拍整個過程，於是通知旅館幫手報警。警方接報到場，在場檢獲2部手機，拍下吳男獸行和受害人裸露影像，相信有人趁受害人躺床時，趁機設置手機偷拍。

有期徒刑8個月 緩刑2年

案件在新北地院進行審理，被告在庭上認罪，並向受害人付賠償金，以達成和解，法官裁定「強制猥褻」和「無故攝錄他人性影像」罪成，合併判處有期徒刑8個月，但可易科罰金24萬元新台幣（約6萬港元），同時宣告緩刑2年，其間需要接受保護管束，以及6小時性別平等教育課程，法庭沒收案中2部手機和2瓶按摩精油，案件仍可上訴。

