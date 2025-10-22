DONKI店內新型騙案？港女善心做1事被騙$200　警告1種人絕不要幫

【詐騙／騙案／DONKI／超市】騙徒手法層出不窮，任何時刻都要小心提防！有港女日前於社交平台發文，指她到尖沙咀DONKI購物時，突然有操廣東話女子衝來，稱DONKI「只收現金唔收轉數快」，自己沒有現金，希望港女幫忙。港女不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，但之後沒有收到對方轉回金額，驚覺受騙， 無奈「打定輸數」，「200蚊當佢幫我抵災」，又提醒「1種人」千萬不要幫。



事件引來網民熱議，「而家好多呃人手段，200蚊當增見識」、「經一事長一智」，又鼓勵港女不要因此事放棄善心，「好人難做，唔好怪自己，希望呢件事之後，你都保持善良」、「如果唔係遇着騙子，你嘅善舉真係會幫到有需要嘅人」。



有港女講述在尖沙咀DONKI被人騙錢經歷。（資料圖片）

「喺尖沙咀DONKI俾人呃咗200蚊」。該港女於社交平台Threads發帖講述是次被騙經歷，指當天在尖沙咀DONKI揀選洗頭水，突然有1名操廣東話女子衝過來請她幫忙，「好似好急咁，話DONKI只收現金唔收轉數快，佢冇現金，話佢轉畀我」。

港女在尖沙咀DONKI被廣東話女騙200元

樓主見對方狀甚緊急，就伸出援手以電子支付幫忙支付200元款項，詎料之後一直沒有收到對方轉回相關金額，相信已;被騙，「其實而家諗起，已經睇得出佢係呃人……佢仲要扮問我電話同價錢轉畀我，跟住就要走，我冇收到，拉住佢問你確定你有轉錢畀我係咪？佢話係吖係吖，我就放佢走咗（我真係死蠢）」。

樓主見對方狀甚緊急，伸出援手，詎料之後一直沒有收到對方轉回相關金額，相信已被騙。（AI生成圖片）

嘆「200蚊當抵災」 警告「1種人」勿幫忙

無奈下，樓主「打定輸數」無法收回款項，感嘆「200蚊當佢幫我抵災」，又提醒遇到這1種人一定不要幫忙，「大家喺任何地方遇見呢種人唔好幫。因為我冇見過咁樣呃人，所以我都係想提提大家唔好俾人呃，我自己係蠢，鬧我都係應該嘅，$200當買教訓，希望見到呢個post嘅大家都唔會被呃」。

有網民鼓勵樓主要保持善心，不要放棄。（資料圖片）

網民：經一事長一智

網民看過帖文議論紛紛，「好多人呃人同情心」、「而家好多呃人手段，200蚊當增見識」、「經一事長一智」、「老實講你太善良，下次小心啲啦」、「多得啲騙子，我而家咩人都唔幫」、「所有陌生人衝埋嚟，未開口我都假設係呃人算了，費事講咁多」。亦有人建議樓主下次可先確認對方已轉賬再幫忙，「收到錢咪幫佢囉」。

另有網民鼓勵樓主要保持善心，不要放棄，「好人難做，唔好怪自己，你只係太好人，希望呢件事之後，你都保持善良」、「老實講，如果唔係遇着騙子，你嘅善舉，根本就好似神嘅存在」。