開OT憂失申公屋資格　2人申請入息超額這個數　擬改期見主任+辭職

輪候公屋等候見主任申報資產，以為派公屋在望，卻因「OT」累事隨時失資格？有公屋申請者以2人家庭申請公屋，日前收到房署信件將於月底見房署主任，並發來表格填寫入息，現時申請公屋的2人家庭每月入息限額為20,230元，樓主底薪2萬元，但因為「OT」超時工作，每月發薪可達2.2萬元，無論怎計算都會超額約1,500元，無奈問「係咪無辦法只可選擇擇日重賽？」、「諗緊好唔好打電話去改期，再即日辭工」。



許多過來人建議樓主如實申報入息，再於「停賽期」內「執靚條數」，「當時主任建議我返少啲工」，又特別提醒別以為領「無薪期」可逃過法眼。也有網民質疑既然入息已超額，「可以選擇取消申請」。



網民2人家庭申請公屋，將於月底見房署主任前，發現入息「意外超額」。（資料圖片）

月底見主任 入息因「OT」超額

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB）版」發帖，上傳房署發出的僱員薪金證明書，相信進入申請公屋的入息申報階段，他正以2人家庭申請公屋，合計底薪為2萬元，但另有逾1,500元的「OT錢」，合計每月出糧可達21,500元至22,000元，計算平均數後「入息超咗千五蚊左右，嗰千五蚊係逾時工作，即係OT」，無奈問：「係咪無辦法只可選擇擇日重賽？」。

樓主計算後發現，連同加班的收入後，其入息會超出申請公屋限額。（fb群組「香港公營房屋討論區（FB）版」）

現時申請公屋的2人家庭每月入息限額為20,230元。（房署圖片）

想改期「再即日辭工」

樓主續指，現在收信後月底就要見房署主任，「點計都超少少，諗緊好唔好打電話去改期，再即日辭工，下個月part time」、「點計都會超。有沒有人試過改期？會改到幾耐？諗緊即時辭工，返part time住先」。

網民建議樓主如實申報，加班費會列入正常收入，又認為超出入息就不應申請公屋，「可以選擇取消申請」、「每個月都會超？如果係就要重賽，我嗰時都係因為ot錢搞到超額！」、「超$1都唔得，既然OT錢，咪唔好OT囉，上咗樓就無敵」、「幾時都話排公屋係迫你要趟平，做咩要去加班呢？」、「改期拖唔到幾耐！最多1個月，而家辭工未必趕得切」，就算改「現金糧」，「現金有簽名都會俾人隊x你！」、「你過到呢關，臨上樓攞鎖匙之前一刻要再申報，辭工轉份低人工好過左閃右避，一係你依家即刻生BB」。

網民無奈問可否通過改期及馬上辭職解決問題。 （AI生成圖片）

過來人建議停賽期「執靚條數」

不少過來人分享經歷，指唯有在收入超額「停賽期」再「執靚條數」，「多10蚊佢都唔批，我試過，我話兼職唔係成日有錢，佢一句話唔得，再排」、「我超咗一次。之後就停賽半年，主任畀你再係48個月（應為24個月）嘅時間內計翻靚條數」、「當時主任建議我翻少啲工，同埋千祈唔好拎無薪假。佢話有人試過，都會當唔合格」、「放冇薪假唔work，因為佢會叫你公司寫返你底薪係幾多，佢唔會睇你no pay leave 之後人工幾錢，你要叫公司直接減人工先可以」、「我朋友多咗一毫子都要隔半年再審查」。

網民：正常打份牛工都超額

網民又抱怨公屋申請的入息限額脫離現實，「公屋根本就唔係畀香港人申請，正常打份牛工都超額」、「所以公屋入息限制幾咁荒謬，但相對嗰班富戶超幾倍都仲可以厚住面皮日日大嗌」。

不少網民抱怨現時的公屋入息限額數字脫離現實，「正常打份牛工都超額」。（資料圖片）

公屋申請指引列明逾時工作收入計算入息

據房署公屋申請指引，入息及資產淨值計算中的受僱薪金，除了每月的固定收入外，逾時工作收入亦要計算在內，其他包括生活津貼、花紅或佣金、其他津貼或獎金、年終雙薪、年終花紅、其他年終酬金等。

另外，已獲登記的申請，若因家庭入息或資產淨值超出限額而被取消，日後如因家庭狀況有所改變而再次符合要求，房屋署可考慮恢復其申請。然而，凡要求恢復申請的人士，必須在其申請首次被取消日期起計6個月後至2年內提出，否則不予考慮。其恢復申請的要求，如在審核後仍然超額，則必須在該次被拒絕恢復申請日期起計6個月後至該申請首次被取消的兩年內，才可再次提出要求。

房署公屋申請指引列明，入息及資產淨值計算中的受僱薪金，除了每月的固定收入外，逾時工作收入亦要計算在內。（資料圖片）

不論任何情況下（包括在上述時限內已獲恢復的公屋申請，並在其後的覆檢中再次因家庭入息及╱或資產淨值超出規定限額而被取消的個案），若在該申請首次被取消的2年時限後才要求恢復申請，將不會獲得考慮，申請者必須重新遞交申請表輪候公屋。

（綜合）