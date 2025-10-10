10號風球吹爆玻璃！租置公屋業主嘆要自費維修　整窗師傅稱要全換

【租置計劃／買公屋／綠表】公屋住戶可透過租者置其屋計劃購買計劃內的屋邨單位，有「新業主」年初才購入元朗朗屏邨的公屋單位，早前超強颱風樺加沙襲港期間，天文台發出10號風球信號，該公屋房間鐵窗的其中一塊玻璃被強風「吹爆」，房署表明不會負責維護已賣出的公屋。「苦主」向窗戶師傅查詢，對方稱要全組換鋁窗，「不能只換玻璃」，費用昂貴令他相當擔憂。



網民指租置單位的確要由業主自行維修，但不可能無法換玻璃，「呢類窗連冷氣師傅都會識得補翻」，認為是裝修師傅覺得「無得賺」才會建議換窗，網民更爆笑地提供省錢建議。據房署資料，雖然租置計劃出售單位有7年樓宇結構安全保證，但列明颱風造成損壞不負責修葺。



樓主稱今年初才買入朗屏邨公屋單位，早前10號風球吹爆了房間鐵窗的其中一塊玻璃。 （資料圖片）

現時一些公屋單位仍沿用舊式鐵窗，網民表示許多方法可以維修玻璃，認為毋須一定要更換鋁窗。示意圖。

10號風球吹爆玻璃 房署拒負責維修

樓主在facebook「公屋討論區－香港facebook群組」發帖，指今年初才購買朗屏邨的公屋單位，早前10號風球襲港，打風時房間鐵窗的其中一塊玻璃被「吹爆」。他向房署查詢時，職員指「已賣出，唔負責有關維修」。

整窗師傅聲稱：只能全組換鋁窗

樓主向整窗師傅求救，對方意見是「鐵窗只能全組換鋁窗，不能只換玻璃」，他好奇是否有較簡單的方法解決，希望網民提供意見。

網民無奈指，經租置計劃出售的單位，的確要由業主負責維修，「出售公屋單位，只能夠由業主維修保養」、「買咗嘅公屋，就梗係食自己喇，但紛紛對裝修師傅「全窗換掉」的說法傻眼，相信對方只是想多收錢才說一定要全換，建議戶主「搵多幾間（問），房署職員整都只係用塊亞加力膠同你補，過幾年多會爆開，親身試過」、「差唔多要驗窗，不如做埋啦啊業主，唔差在提埋你記得儲定錢換𨋢同大維修」、「可以就咁換玻璃架」、「原裝鐵窗唔識漏水，換唔換鋁窗自己諗」」。

超強颱風樺加沙襲港期間，富麗敦海洋公園酒店被洪水沖破玻璃門。（網上影片截圖）

網民笑錢作怪：呢類窗連冷氣師傅都識得補

網民認為該名師傅只是覺得賺不了錢才這樣說，「鐵窗爆玻璃，當然可以換玻璃啦，那個師傅想做多錢生意啫」、「點會冇得換呢，唔好信啲xx師傅」、「1工人（1名工人的1日日薪）加料錢會有人做」、「呢類窗連冷氣師傅都會識得補翻，不過封邊未必會好靚，因為安裝冷氣機時耐不耐都要補翻窗口個窿（不過上一上門可能都要幾百蚊）」。

網民認為不宜節省窗戶維修費，笑言「想慳就黐塊透明膠紙囉」、「百佳買保鮮紙、「淘寶買塊亞加膠片痴落去咪得，咁簡單」、「換塊不碎膠片店方可代裁、錘都打唔爛、封玻璃膠可以了」。

租置單位有7年樓宇結構安全保證

據房屋署資料，現時以租置計劃出售的樓宇均通過維修檢查，房委會為業主提供7年樓宇結構安全保證，負責任何或所有結構部件 （包括所有支柱、橫樑、牆壁及樓板）需要進行的結構修葺工作，包括修葺混凝土剝落及出現裂縫的地方，以維持樓宇結構穩定完整。

颱風造成損壞不負責修葺

而與樓宇結構穩定完整無關的損壞 （例如天花滲水、窗戶滲水、批盪裂縫）、未經房委會書面批准的單位改建及因特別風險造成的損壞，包括氣體燃料爆炸、戰爭、火災、地震、颱風或山泥傾瀉造成的損壞等，都不在修葺的保證範圍內。

