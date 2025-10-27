九巴阿伯將弼街讀錯「粥街」！司機秒回5字絕了　大暴走後續爆笑

乘搭巴士認識站名相當重要。有港男於社交平台發相發文，指乘搭九巴296C駛往旺角「弼街」時，有阿伯錯把「弼」（讀音：拔）讀成「粥」（讀音：竹），向司機表示要在「粥」街下車，詎料司機回應1句，令阿伯當場暴怒狂罵司機。港男目擊竊笑，阿伯見狀威嚇他「你笑乜X嘢呀，再笑就打X你」，港男於是在「弼街」下車挑釁「係打我就落車囉！」，惟最終阿伯「笠水」，令港男揶揄「唔識（字）唔緊要，最大問題係歪曲事實，仲聲大夾惡。



帖文引來網民熱議，笑言「唔識字仲要聲大夾惡，抵俾人笑」、「使乜同個司機講？呢啲怪人真係自曝其短」，有網民更大玩食字，指「佢好joke（笑話）」。



有港男指，乘搭九巴296C駛往旺角「弼街」時，有阿伯錯把「弼（讀音：拔）」讀成「粥」（讀音：竹），詎料司機回應1句，阿伯當場暴怒狂罵司機。（資料圖片）

「我都已經唔太識字，但係呢個大聲夾惡嘅契X仲衰到無朋友」。該港男於10月26日在社交平台Threads發相發文講述離譜經歷，指駛往旺角「弼街」，的九巴296C上，有阿伯向司機表示想在「粥」街落車，司機回應「無『粥』街㗎喎」，接着阿伯就暴怒「大大聲X個司機」。

阿伯「弼街」誤讀「粥街」 聞司機回應暴怒

樓主目擊竊笑，沒想到阿伯「轉移目標」威嚇他，更揚言動用武力，「其實唔識讀一啲問題都冇，係你聲大夾惡我咪笑囉，佢（阿伯）見我笑唔停咪話：『你笑乜X嘢呀，再笑就打X你！』」。

有阿伯向司機表示想在「粥」街落車，司機回應「無『粥』街㗎喎」。（Threads@7777777ziff）

「弼街」讀音是「拔街」。（Threads@7777777ziff）

港男竊笑被威嚇：再笑就打X你 後續竟這樣

不過樓主未有害怕，反嗆「我使唔使扮驚呀？」，又挑釁阿伯，「我而家就係喺『粥』街落車，係打我就落車囉！」，惟阿伯最終「笠水」，「我落車你又唔敢，即係想點呢！」。樓主揶揄，「乜嘢人都有，唔識唔緊要，最大問題係歪曲事實，仲聲大夾惡，真係智障」。

網民爆笑：唔識字仲要聲大夾惡

網民看過帖文爆笑，「佢好joke」、「唔識字仲要聲大夾惡，抵俾人笑啦」、「其實撳鐘咪得囉，使乜同個司機講？呢啲怪人真係自曝其短」、「Thx for sharing，下次我都要叫粥街落車」。