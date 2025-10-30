東鐵大叔吵鬧擋車門！遭男乘客一腳踢飛到月台　影片瘋傳後續絕了

乘搭港鐵不應阻礙車門關上。本港網絡瘋傳影片，指港鐵東鐵綫列車停在金鐘站月台時，有1名大叔吵鬧阻擋車門關閉，並爆粗向車內乘客大罵「X你老X」。有港鐵男職員到場處理，想拉大叔離開車門不果，結果疑有男乘客一腳把大叔踢到飛跌到月台。大叔倒地後表示要報警，「好痛啊！搞錯啊你！打死我！」，由於現場情況僵持，男乘客下車與職員及大叔處理事件，終於讓列車順利開出。



影片引來網民熱議，有人形容起腳男乘客是「一腳超人」，指其舉動讓列車順利開出。不過也有網民擔心釀成嚴重傷人事故，認為不應使用暴力，「推佢出去嗰個好危險，佢撞到頭就好易玩完，一陣變誤殺」。



警方回覆《香港01》查詢時表示，10月25日晚上9時許接獲1名男子報案聲稱被打，警方到場發現男子身上有酒氣，清醒送瑪麗醫院檢查。



本港網絡瘋傳影片，指港鐵東鐵綫列車月台，有1名大叔阻擋車門關閉，結果疑有男乘客一腳把大叔踢飛到月台。（Threads@huh._.huh.0316）

港鐵：已交警方跟進

港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，10月25日晚上約9時半，金鐘站職員曾協助處理一宗乘客爭執事件，其間，1名男乘客報稱身體不適，隨後由救護員送往醫院治理，事件已交由警方跟進。

港鐵指，處理事件期間，車站職員在場維持秩序，以減少對其他乘客影響，事件並未對列車服務造成影響。港鐵呼籲乘客互相尊重和禮讓，共同營造安全、舒適乘車環境。

東鐵大叔阻擋車門罵乘客 職員處理不果

以暴力解決問題，恐怕帶來更大問題！有乘客於10月25日（星期六）在社交平台Threads發布影片，指港鐵東鐵綫列車月台，有1名疑似醉酒的大叔在吵鬧，阻礙車門關閉，導致列車延誤，斥責「唉，醉咗喺度發癲……阻X住晒」。

影片長逾1分鐘，見到東鐵綫月台有1名疑似醉酒、穿灰色外套大叔（下稱大叔）阻擋車門關閉，並「爆粗」責罵車內乘客「X你老X」，有男職員在場處理。大叔疑被車內乘客推出車門，但隨即再奮力推開車門阻礙列車開出，港鐵職員想拉大叔下車，「先生落車講啦」，但不成功，有職員前來增援。

東鐵綫月台有1名疑似醉酒、穿灰色外套大叔阻擋車門關閉，並「爆粗」責罵車內乘客「X你老X」，有男職員在場處理。（Threads@huh._.huh.0316）

車內乘客一腳踢飛大叔

這時大叔再衝上阻擋車門關閉，突然現場傳出「嘭」一聲巨響，大叔疑被乘客一腳踢中心口向月台飛出，頭朝上倒在地上。回神後，大叔向車內大喊「X你老X啊」，說畢按着頭部狀甚痛苦，揚言「報警，好痛啊！搞錯啊你！」。

大叔再衝上阻擋車門關閉，突然現場傳出「嘭」一聲巨響，大叔疑被乘客一腳踢中心口向月台飛出，頭朝上倒在地上。（Threads@huh._.huh.0316）

最終這樣做讓列車開出

列車持續受阻，影片最後，疑似涉事黑衣男乘客下車處理事件，又示意想一同下車的同行友人先離開。最終列車順利開出，仍然躺在地上的大叔說：「打死我！」，男乘客則向職員表示「我唔識佢（醉漢）㗎」。影片至此結束。

影片最後，疑似涉事黑衣男乘客下車處理事件，讓列車順利開出。（Threads@huh._.huh.0316）

網民形容起腳男乘客：一腳超人

網民看過影片議論紛紛，有人形容起腳男乘客是「一腳超人」、「造成列車延誤，罰錢就啱，十萬八萬嗰隻」、「道理的盡頭便是物理」。不過有人強調任何情況下都不應用暴力解決問題，更擔心釀成嚴重傷害，「佢飲醉酒，推佢出去嗰個好危險，佢撞到頭就好易玩完，一陣變誤殺」、「頭落地就大鑊」、「其實搵多幾個拉走佢好啲，萬一後腦着地可以死人！」。