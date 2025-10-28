啟德簡約公屋「北韓風」？被批倒退40年　網民看1點力撐：最實用

【公屋／公屋申請】簡約公屋各個項目正陸續落成，而其簡潔外形惹起市民熱議。有港女於網上地區群組發布正興建的啟德簡約公屋外貌相片，感覺如朝鮮（北韓）房屋模樣，形容「好似電視影嘅北韓咁」。



相片引來網民熱議，不少人表示有相同感覺，「真係好似」、「我覺得好似倒退40年」、「復古建築？」。但亦有網民列出1原因力撐簡約公屋，「咁樣起每個單位都一定最實用」、「屋係起比有需要的人住，唔係睇外表」、「有得住更重要」。



公屋申請人數眾多，輪候需時。（資料圖片）

「北韓風」公屋？該港女日前於Facebook群組「慈雲山資訊交流」發布正興建的啟德簡約公屋外貌相片，形容與電影中的朝鮮房屋相像，「每次搭車見倒啟德起緊嘅樓，都覺得好似電視影嘅北韓咁。車上影唔多似，街上或車望有feel啲」。

樓主發布正興建的啟德簡約公屋外貌相片，形容與電影中的朝鮮房屋相像。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

啟德簡約公屋被指似「北韓」

從相片見到，啟德簡約公屋採用灰白及橙色作主色，外形四四方方，樓層、窗戶排序整齊，並以數字為大廈座號。而啟德簡約公屋設計「別具一格」，與後方大廈形成強烈對比。

構想中的啟德簡約公屋外觀。（啟德簡約公屋構想圖）

構想與現實對比。（左圖：啟德簡約公屋構想圖／右圖：Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

嘆復古建築「倒退40年」

網民看過相片議論紛紛，不少人稱確實與朝鮮房屋相似，「一講我真係覺得好似」、「原來有人同我一樣有咁嘅感，我覺得好似倒退40年」、「好醜樣」、「又逼又密」。亦有網民形容是「復古建築」，「似舊式公屋，但起高啲」、「其實好似以前石硤尾啲公屋」、「復古建築，回到50至60年代？」、「數字座數最夠feel」。

網民1原因力撐：一定最實用

但亦有網民認為實用比外貌更重要，「其實咁樣起每個單位都一定最實用」、「屋係起畀有需要的人住，要最大化人人有得住，唔想住咪唔好申請，起豪宅畀你住咩唔通」、「好過住劏房，外觀無影響到（實用），仲包維修費用，最緊要住得開心」、「四正實用最重要，有得住更重要」。

即睇啟德簡約公屋間隔▼▼▼

啟德簡約公屋示範單位。（政府新聞處）

啟德簡約公屋第一期料今年底入伙 提供近3,000單位

根據房屋局簡介，啟德世運道第一期簡約公屋項目提供約2,970個單位（包括1至2人、3至4人，以及4至5人單位），預計每月租金約1,310元至2,990元。項目內設有便利店、餐飲設施、自助洗衣店及溫習室/活動室等，預計2025年第4季入伙。至於第二期項目，共有7,700個單位，預計明年第3季落成。