反常？一家住公屋48年！港男主動交還政府　原因曝光獲激讚：叻仔

【公屋／公屋申請】輪候公屋競爭激烈，但竟然有已「上樓」的公屋住戶「反潮流」主動交還公屋？有港男於社交平台發相發文，指與爸爸媽媽兩代人居於屯門某公屋48年，近日終於把公屋單位交還政府，「唔多捨得，感謝呢個養大我嘅地方」。而樓主交還公屋單位原因，引起網民大讚「叻仔」、「孝順」、「恭喜晒，祝生活愉快」。



輪候公屋競爭激烈，但有公屋住戶「反潮流」主動交還公屋。（資料圖片）

這是「真正公屋贏家」？該港男於社交平台發相發文，指其一家兩代人已居住在這個屯門「舊式一字型公屋」單位48年，近日終於把單位交還政府，「阿爸阿阿媽間公屋住咗40幾年，我都喺度住咗20幾年，周圍啲鄰居由一家幾口香港人，搬到八成都係新移民」。

一家住屯門公屋48年後主動交還單位

從樓主上載單位照片看到，雖然天花板及外牆顯黑，電線、走廊窗戶稍微殘舊，但單位狀況大致良好。單位內不見家俬雜物，地上放有多個已封紙皮箱，相信是準備搬走情況。樓主則感嘆，「雖然周圍都爛晒，都有啲唔多捨得，感謝呢個養大我嘅地方」。

單位照片看到，雖然天花板及外牆顯黑，電線、走廊窗戶稍微殘舊，但單位裝況大致良好。（Threads@jesse_tablet）

買私樓予父母「養老」

樓主透露，他主動交還公屋單位及搬走原因，是買了「普通」私樓，「買咗個單位俾父母養老」，又認為「公屋平租幫助咗咁多年，要感恩嘅」。

樓主透露，他主動交還公屋單位及搬走原因，是買了私樓予父母「養老」。（Threads@jesse_tablet）

網民激讚孝順：叻仔

網民看看紛紛恭喜樓主，大讚「叻仔」、「孝順」、「恭喜晒，祝生活愉快」、「開展人生新一頁」、「有得搬係好事，證明樓主有能力」。

港男：做返個有公德心市民

亦有網民認為樓主交還單位做法正確，「恭喜晒樓主父母，而家大部份人只係諗住霸住間公屋，好少真係會交返出嚟。公營房屋嘅定義都係幫助有需要嘅家庭，直至一日有自己嘅經濟基礎，唔需要倚靠資助生活」、「樓主做得好啊，無需要就交返間公屋出嚟，好過啲人死霸爛霸」。 樓主則回應自己只是「做返個有公德心既市民」。

不少網民讚揚樓主交還單位做法。（資料圖片）

另有網民關注是否要自行付錢還原單位，樓主表示「冇大改都唔使嘅，你肯交返單位，房署都好配合」。