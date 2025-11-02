將軍澳驚現「採花賊」！大叔狂摘紅花　反問︰影咩？　網民籲報警

路邊一花一草都需要保護，不能隨意採摘！網上流傳1條長約6秒影片，顯示1名戴黑帽的大叔當眾在戶外花槽連摘多朵紅花，表現肆無忌憚。當大叔發現自己「採花」的行為被人拍攝時，反問對方「影咩呀？」，完全不認為自己有做錯事，繼而連人帶花離開現場。



1名戴黑帽的大叔當眾在戶外花槽連摘多朵紅花。（facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

網民︰辣手摧花

樓主在帖文形容大叔是「將軍澳採花賊」，，而網民留言代拍攝者回，稱「影你囉」。多人怒斥大叔採花行為不黨，直指是「辣手摧花」、「花係畀大眾欣賞，不能自私採摘」、「報警」、「路邊的野花不要採」，亦有人強調不論是私人或公眾地方，任何人不得擅自採摘花朵，否則犯法。

大叔反問拍攝者「影咩呀？」，完全不認為自己做錯事，繼而連人帶花離開現場。（facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

大叔採摘多朵紅花離開時，發現正遭人拍攝。（facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

在公園採摘鮮花屬犯法

根據《遊樂場地規例》，任何人不得在任何遊樂場地內，將任何泥土、草皮或植物移去、切除或更動，或者將任何樹木、灌木或植物的幼芽、花朵或葉摘去或損壞，或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞，違者一經循簡易程序定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁14天。根據《郊野公園條例》，未經許可，不得在郊野公園或特別地區內，切割、摘取或根除任何植物或植物的任何部分，不論該植物是活的或是死的，否則最高可處罰款2,000元及監禁3個月。

另外，如擅自採花的地點屬私人地方，則可能構成盜竊罪。根據《盜竊罪條例》，任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬盜竊，循公訴程序定罪後，最高可處監禁10年。

（facebook群組「將軍澳主場」）