巴士西裝男食麥當勞早餐！遭勸阻爆粗罵：關你X事　乘客怒轟自私

港鐵和巴士上均嚴禁乘客飲食，惟近日有網民發文兼上載照片，表示日前在早上上班時間乘坐巴士，該班次在滿載的情況下，1名穿西裝的男子在上層「開餐」，大吃麥當勞包和喝咖啡。樓主勸阻時，西裝男卻以粗口反罵「我理X得你，關你X事咩」。樓主在文中指責對方自私，但引來網民爭辯，有人認為樓主的確多管閒事，稱對方只是沒有時間吃早餐，部份網民則慨嘆現今香港竟有人支持沒有公德心的乘客在公共交通工具上飲食。



西裝男在巴士上層大吃麥當勞包和喝咖啡，樓主勸阻時，被西裝男以粗口反罵「我理X得你，關你X事咩」。（Threads@kaseijin_2021圖片）

西裝男巴士上大吃麥當勞早餐

樓主在Threads上分享帖文和照片，表示某天早上乘坐巴士期間，看到坐在上層座位的西裝男在「開餐」。據照片顯示，該名男子一手拿着吃到一半的麥當勞包，另一手拿着咖啡，樓主的座位與該名西裝男只有1條通道之隔。樓主稱自己當下勸阻西裝男，說道「可唔可以唔好喺度食嘢，好大陣味，影響其他人」，不過遭對方爆粗反罵「我理X得你，關你X事咩」，樓主聽後忍不住怒斥「正一自私X」，並指西裝男其後下車離開。

網民有讚有彈

帖文引來網民熱烈討論，有人反批評樓主小事化大，「小事到，一個包有幾大陣味啊，你話佢喺車度食榴槤、打邊爐就話啫」、「有好多人真係生活得好匆忙，所以先會喺車上面食嘢慳返啲時間，如果可以坐低食嘢嘅話，我諗大家都會唔想喺車食」、「你未經歷過返工返到冇時間食野啫，當然你冇試過係你本事，有時間邊個唔想坐喺餐廳食嘢啊」。

部份網民就支持樓主阻止涉事西裝男在車上進食，「所以地鐵巴士嗰啲愈來愈多曱甴咪拜呢啲人所賜，仲要咁多幫兇覺得關人X事」、「嘩！世界變，留言咁多人話樓主多事，呢鑊擺明係個阿叔有問題，食個包都算，仲要飲埋咖啡喎」、「真係世界變，講明巴士唔畀食嘢，阿叔聲大夾惡X（罵）人，樓主都要俾人X，乜嘢世界趕時間大晒咩，朝早個個都趕㗎啦」、「香港真係玩完，應該好快進化到可以係巴士屙屎，然後話自己好忙冇時間呢啲藉口賣慘」。