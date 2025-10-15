港女港鐵被大媽風扇仔扯頭髮　勁痛甩髮爆粗鬧：注意安全啊自私X

不少人因天氣炎熱愛用風扇仔降溫。有港女在網上大呻被風扇仔弄痛的經歷，指有天她乘搭港鐵上班途中，突然覺得頭髮被扯到「勁痛」，才發現頭髮被後面大媽手持的風扇仔捲住，她難忍痛楚當場爆粗鬧大媽。她表示明白香港夏天炎熱，要用風扇仔，但她希望大家注意安全。引來網民留言，「無照顧好把風扇，一邊用一邊掛住睇電話／發吽逗」、「我成日聽到聲都好驚捲到我啲頭髮」。



樓主希望大家使用風扇仔時注意安全。（AI生成圖片）

港女被風扇仔扯到甩髮

有港女在Threads發文，大呻在港鐵車廂，被其他乘客的風扇仔捲住頭髮，她感到劇痛，「即時甩咗4至5條，另加幾條嚴重打kick，要夾硬整斷佢」。樓主大鬧「我明香港好X熱，你哋一定要用風扇仔，我明地鐵冷氣唔夠涼，你哋上車都要繼續用你把好嘈嘅風扇仔，咁你都注意下安全啊自私X」。

有網民鬧人使用風扇仔沒有注意他人，「無照顧好把風扇，一邊用一邊掛住睇電話／發牛逗」。（AI生成圖片）

網民：聽到聲都好驚捲到頭髮

帖文引來不少網民熱議，「之前搭電梯又係畀人捲咗頭髮入風扇」、「無照顧好把風扇，一邊用一邊掛住睇電話／發牛逗」、「我都好憎高分貝風扇仔，正正常常用普通聲浪風扇仔唔得嘅」、「我成日聽到聲都好驚捲到我啲頭髮」、「我都試過，真心黐線，頭髮畀個師奶佢把電扇卷住夾硬扯斷」。

（Threads＠kkkira_a）