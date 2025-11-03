江旻憓參選立法會旅遊界！已申放棄加拿大護照　這2男子反成熱搜

【江旻憓／立法會選舉2025／微笑劍后】奧運女子重劍金牌得主江旻憓（Vivian），正式確認參加12月7日舉行的立法會換屆選舉2025，競逐功能組別旅遊界議席，下午提交報名表格。江旻憓下午見傳媒時表示，已申請放棄加拿大護照，又說希望「擦亮旅遊界金招牌，繼續為港爭光」，強調自己「初心一直想服務香港回饋社會」。



江旻憓競選辦公室公布消息後，「江旻憓」於Google（谷歌）搜尋量亦急升至高位，更因此意外令2名「男子」人氣搜尋量同樣急升。



根據Google Trends搜尋網頁，江旻憓競選辦公室今早（11月3日）公布江旻憓將會參選立法會旅遊界議席後，「江旻憓」的「搜尋熱度」隨即升至近日最高位。

江旻憓將會參選立法會旅遊界 「背景」等搜尋熱度增加

而網民關注的「熱門相關搜尋」，主要包括江旻憓背景、父母、家境、學歷等家庭及個人問題。令人意外的是，「人氣竄升」相關搜尋竟然還包括2名男子 ── 「張家朗」及「姚柏良」。

張家朗、姚柏良同成熱搜

張家朗與江旻憓同樣是香港劍擊隊成員，是兩屆奧運男子花劍金牌得主，有「香港劍神」稱號；目前張家朗仍是香港劍擊隊成員，江旻憓則已退役。

至於姚柏良是現任立法會功能界別旅遊界立法會議員，據悉今屆立法會選舉會轉為參選選委界。

曾傳江旻憓參加立法會地區直選 持加拿大居留權不符資格

《香港01》早前報道，江旻憓有機會出征參加地區直選「劍指」新界北，不過由於江旻憓持有加拿大居留權，不符合參戰地區直選資格，短期內難以放棄外國居留權。至今日終確認江旻憓會參選立法會旅遊界功能組別。

功能界別容許議員擁外國居留權

旅遊界是立法會12個容許擁外國居留權參選的功能界別之一，江旻憓參選後，對手將是經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。