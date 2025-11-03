小紅書女北上消費　攜1飲品回港慘罰$5000　網民驚：原來不能帶？

【北上消費／罰款／違禁品／猛男秀】北上消費千不要亂帶這東西回港！有居港女生於小紅書發相發文，指近日到深圳看「猛男秀」，沒想到順手帶1樣飲品回港，就被香港海關罰款逾5,000元，大呻「被罰款至破產……5,000元夠我在深圳吃50隻大閘蟹！」。帖文引來網民熱議，不少人對事件深感驚訝，「這東西也要罰？」。



北上消費回港時要小心所攜物品。（資料圖片）

帶着「沒喝完的半瓶酒」被罰

北上消費注意，勿誤帶違禁品回港。該女生於小紅書女「【港人北上】看猛男秀後竟被罰款至破產」為題發相發文，指她來港居住後，近日上深圳看「猛男秀」，詎料回港時因為帶着「沒喝完的半瓶酒」，被罰款5,295元，「猛男秀的口水還在嘴角沒擦乾，就在香港海關入境處被罰款5,295」。

該女生指，她從深圳回港時，因為帶着「沒喝完的半瓶酒」，被罰款5,295元。（小紅書）

女生北上消費 帶1東西回港被罰逾5,000元

樓主解釋，由於她在深圳逗留時間不滿24小時，而且入境時沒有申報攜帶這酒，被指「涉嫌走私」，故罰款超過5,000元，提醒其他人要小心注意，「姐妹們！是半瓶沒喝完的成本價為87元的酒罷了！5,000元夠我在深圳吃50隻大閘蟹！」。

根據樓主上載截圖，其帶回香港的酒價值約199人民幣（約217港元），酒精濃度超過30%。

樓主帶回香港的酒價值約199人民幣（約217港元），酒精濃度超過30%。（小紅書）

樓主驚呼被罰款至破產。（AI生成圖片）

網民驚：原來不能帶？

帖文引來網民熱議，不少人感到驚訝，「半瓶酒也要罰？」、「原來不能帶？」、「不是說香港0關稅嗎？」。也有網民笑言，「這支不好喝，反正都是罰，下次買支好喝點的」。亦有網民分享同類經歷，「我男朋友今年剛剛被罰，同樣的事情，因為他有個行為令，還要上法庭給法官判」，直指「壓根不敢帶酒」。

帶這類酒回港要繳稅

根據香港海關網頁，「在攝氏20度溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%的酒類」須繳稅，其價值首$200須付100%稅額，餘額則要支付10%稅額。凡年滿18歲旅客，可以免稅攜帶1升「在攝氏20度溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%」的飲用酒類進入香港，供其本人自用；但持香港身份證旅客，必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

海關又指，旅客如攜帶超逾豁免數量應課稅品入境，應使用紅色通道向海關人員申報，如沒有正確申報，可被檢控或處以行政罰款港幣5,000元，另加有關應課稅品須繳稅款的五倍。