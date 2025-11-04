港女搭小巴遇巨型曱甴驚到縮　鄰座肌肉男下秒這樣做　全網心心眼

好霸氣！有港女於網上發文分享乘搭小巴時遇到「全港最型嘅男人」，指出當時突然有隻巨型曱甴從窗邊位置爬出來，她嚇得整個身體縮去身旁陌生肌肉男那邊，驚恐地看着曱甴爬來爬去。肌肉男疑惑了一陣子，發現曱甴後「哇」了一聲，下秒做出的暖心舉動令港女直冒心心眼。



有港女於網上發文分享乘搭小巴時，突然有隻巨型曱甴從窗邊位置爬出來，她嚇得整個身體縮去身旁陌生肌肉男那邊。（AI生成圖片）

該港女於Threads發文分享事件指出，「喺小巴遇到全香港最型嘅男人」。港女表示，當時她坐在小巴司機位後靠窗位置，有位肌肉男隨後坐在其身旁，她直言「我平時好討厭隔籬位隻腳會叉過嚟掂到我」。但這次她幸得肌肉男幫助，解救於水火中。

搭小巴遇巨型曱甴 港女超驚

港女憶述，當時突然有隻巨型曱甴從窗邊位置爬出來，她嚇得整個身體縮去肌肉男那邊，「一路好驚恐地望住強哥（曱甴）喺離我廿厘米附近嘅地方爬上又爬落，一方面又想禮貌地盡量唔好掂到隔籬位哥哥」。

肌肉男做出的暖心舉動令港女直冒心心眼。（《飯戲攻心2》電影劇照）

肌肉男用紙巾按扁殺曱甴

港女續說，肌肉男疑惑了一陣子，發現曱甴後「哇」了一聲，接着「二話不說攞張紙巾出嚟，伸手過去一嘢㩒死隻嘢，包起，抌走」，港女小聲道謝，未知對方是否聽到。

港女被肌肉男暖心舉動感動，大呼「呢一刻，我覺得比起嗰啲幫女仔攬安全帶嘅偶像劇劇情，幫女仔㩒死隔籬隻曱甴先係真型、真男人！」。

網民大讚肌肉男，「好感度拉滿，感覺有聖光，無好感變有好感，唔靚仔變靚仔」。（《金秘書為何那樣》劇照）

網民：小強殺手真係好加分

網民紛紛讚賞肌肉男，「唔好話女仔沉，男仔都沉」、「我最怕小強，有人幫我打，我會當佢救命恩人！」、「英雄救美，幾時都work」、「好感度拉滿，感覺有聖光，無好感變有好感，唔靚仔變靚仔」、「還有一個重點是這位哥哥有帶紙巾的」、「小強殺手真係好加分，男士們真係要學下嘢了」、「好man！唔驚曱甴，嫁得」。

有網民笑言，「佢整得準就會沉，如果佢整唔準跌咗落我度我會崩潰」，亦有網民分享「我都遇過同一情況，不過我隔籬個哥哥只係同我講咗一句『加油』，當然我都冇期望過隔籬個哥哥會幫我」。

（Threads@tsangsinnnnn）