港鐵車廂擠暗瘡！膿瘡不慎飛彈乘客iPad　港女即社死：尷到我想喊

不少女士都受暗瘡問題困擾，偶爾更會「手痕」擠暗瘡。有港女在社交平台發文，指搭乘港鐵時覺得「額頭有粒瘡見到熟咗」，於是動手擠壓暗瘡，但膿瘡意外彈到旁邊女乘客正使用的平板電腦上，讓她尷尬不已稱「我想原地死亡」。



不少網民批評樓主行為噁心，「你好kam」、「好X核突」、「邊有人會喺港鐵擠暗瘡㗎」；亦有留言指因衛生問題，建議盡量在家處理暗瘡，「出咗街就唔好再用隻手指摸塊臉，一來隻手都好多菌，摸完又無水洗臉；二來有傷口仲易二次感染」。



有女生搭乘港鐵時在車廂擠暗瘡，膿瘡不慎飛彈至旁邊乘客平板電腦，令她尷尬不已。（AI生成圖片）

該港女在threads發帖，分享她日前搭乘港鐵時，在車廂感到額頭有粒暗瘡「熟咗」，隨即動手擠壓暗瘡，詎料裏頭的膿液意外飛彈到旁邊女乘客正在使用的平板電腦上，她即時覺得社死「尷到我想喊」。

女生搭港鐵擠暗瘡 「擊中」旁邊乘客平板電腦

她續稱雖然不知對方有否發現膿液，但她當下尷尬不已，崩潰稱「我想原地死亡」，又在帖文向對方致歉，「真係好對唔住呀，嗰吓個腦真係load唔到」。

事主在指膿瘡飛彈到旁邊女乘客平板電腦，崩潰稱「我想原地死亡」。（「threads＠qqhnni613」圖片）

網民斥核突：邊有人會喺港鐵擠暗瘡㗎

許多網民都批評樓主行為噁心，「黐線…邊有人會喺港鐵擠暗瘡㗎」、「你好kam」、「淨係睇都戥你尷尬」、「好X核突」、「同啲X老剪指甲一樣」、「出街前見唔X到嘅，見到唔可以等到去廁所搞，係要當街當巷搞嘅」、「我覺得最少要say sorry加俾紙巾…有消毒嘅嘢最好俾埋人」。

考慮衛生問題 網民建議回家才處理暗瘡

另有留言考慮到衛生問題，建議樓主應回家才處理暗瘡，「無論塊臉生咗啲咩都好，出咗街就唔好再用隻手指摸塊臉，一來隻手都好多菌，摸完又無水洗臉；二來有傷口仲易二次感染」、「唔建議擠暗瘡，因為有機會發炎」、「用乾淨紙巾揞住先擠」。

（threads＠qqhnni613）