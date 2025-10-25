的士司機歪頭開車不斷過線　港男：心驚膽戰驚衝落橋　網民籲投訴

幸好最終平安無事！有港男於網上發文分享心驚膽戰的搭的士經歷，他日前晚上乘搭的士時，發現司機一直歪着頭開車，還不斷過線，「完全無對線行」，他全程不敢睡着，不斷與司機聊天怕對方睡着，直言「行過青馬大橋仲驚佢衝落條橋」。



有港男於網上發文分享心驚膽戰的搭的士經歷，他日前晚上乘搭的士時，發現司機一直歪着頭開車，還不斷過線，「完全無對線行」。（Threads@agentjon805）

該港男於Threads發文發片指出，「搭的士最心驚膽戰的1次！個司機一直側住個頭揸車，仲要keep住過線，完全無對線行。成程都唔敢瞓，係咁同佢傾偈，驚佢瞓着。行過青馬大橋仲驚佢衝落條橋，真係好怕佢咁樣揸落去會出意外」。

的士司機歪頭開車不斷過線

他分享了兩段車內拍攝的影片，明顯見到司機身體微微傾向左邊開車，但未見不斷過線行為，港男於拍攝時亦未有與司機聊天。

港男表示，「成程都唔敢瞓，係咁同佢傾偈，驚佢瞓着」。（Threads@agentjon805）

港男直言，「行過青馬大橋仲驚佢衝落條橋，真係好怕佢咁樣揸落去會出意外」。（Threads@agentjon805）

網民籲投訴：唔好畀個馬路炸彈害人

網民留言表示，「好心政府呢啲年紀咪再續牌啦」、「開多陣工就返老人院瞓」，又建議「畀着我我叫佢前面停低落車，坐過另1架的士算」、「我會話醒多$20坐翻直，精神揸得唔得先，好過衝咗落海」、「上車前先望下個司機，伏伏地就拒坐」、「快投訴，唔好畀個馬路炸彈害人」。

不少網民稱懷疑自己遇過同1位司機，「我都搭過，莫非係同1個司機，佢唔單止全程側頭，佢好似瞓咗咁，chok一chok又醒返，勁驚，我係咁問佢係咪唔舒服，但佢完全唔睬我」、「我好似搭過佢，差啲炒車，一X樣嘅情況」、「我都好似有搭過佢車，又係全程歪住頭揸，勁驚，全程都唔敢睇電話，淨係望住佢揸」、「好似喺Threads見過唔止1次呢位司機」。