銀行戶口存款1原因被凍結　港女剩$20身家崩潰　銀行這樣回覆傻眼

銀行存款突然被凍結審查無法動用？有港女於社交平台發文大呻，她使用某虛擬銀行約2個月，其間沒有大額款項出入，惟收取1筆5,000元工作報酬入數後數天，其戶口就突然被凍結，存款無法動用。她多次向銀行客服查詢「鬥法」，大呻「得返$20現金」、「要行獅子山返工，食樹皮」，期望盡快解封，惟銀行客服回應令她大感「傻眼」。



事件引起網民關注，有人表示遇過同樣情況，「我都被凍結過，最癲係凍到連信用卡還款呢個動作都唔畀我做，但又要當我遲交罰息」、「上次都俾佢凍結過，話係抽查，等1個禮拜最起碼都要CXs」。也有網民認為銀行只是按法例行事，無可厚非，「香港有反洗黑錢條例，如果佢哋唔跟，會俾MA（HKMA，香港金融管理局）罰」。



有港女於社交平台發文大呻，使用某虛擬銀行約2個月，戶口突然被凍結，存款無法動用。（gettyimages）

「（虛擬銀行）係真係幾好用，但唔建議大家擺晒啲錢入去」。該港女於11月7日在社交平台Threads發圖發文，指她使用某虛擬銀行約2個月，近日卻在無預警下被凍結，「主要都係上網買下嘢，最大條數都只係5k（5,000元），咁都凍結查，已經幾日」。

港女虛擬銀行存款戶口突被凍結

樓主憶述，她當日下午仍在正常使用戶口，到凌晨突然無法使用，致電銀行客服查詢才知戶口被凍結。她稱戶口沒有大額款項進出，而戶口被凍結前3天，她收到一筆5,000元「freelance（自由工作）」酬勞，「只係5k，冇即時匯出，之後只係上網買過嘢／出街買嘢畀錢，用咗1,000（元）」，不明白為何戶口會被凍結。

樓主憶述，她當日下午仍在正常使用戶口，到凌晨突然無法使用，致電銀行客服查詢才知戶口被凍結。（AI生成圖片）

由於無法動用戶口存款，樓主連日透過短訊與銀行客戶服務員理論。從樓主上載與客服對話截圖見到，客服起初稱已「加急處理」，請樓主「耐心等候」，樓主反問「點耐心？1條大數都無出入過都凍結，我要用錢㗎喎，你陣間放lunch都要錢食飯啦，我食咩？有無得暫時解凍畀我拎返錢先，你哋再慢慢查」。客服回覆沒有權限解鎖帳戶，而相關部門未到上班時間，叫樓主2小時後再聯絡，並問「目前有無其他幫到你」，樓主表示「無，不過陣間可能要借幾嚿水畀我生活」，客服則回應「此聊天室將會先行關閉。歡迎隨時聯絡我哋，祝你有愉快的1天，拜拜」。

與銀行客服「鬥法」獲這樣回覆

2小時後樓主再找客服，但客服未有即時回應，樓主於是問「畀唔畀人生存，凍晒我啲錢，我得返$60現金」，並展示銀包圖片。約20分鐘後客服回覆，重申戶口「正在實行日常審查」，暫時未能轉款，會要求有關部門盡快處理。樓主不滿說，「盡快即係幾時，而家唔係不便啊，係我陣間要去街邊乞食啊，你哋公司有無咩係幫到我？除咗叫我等」，客服重申有關部門需時處理案件，叫樓主等候。

即睇港女與銀行客服「鬥法」全過程▼▼▼

港女與銀行客服「鬥法」全過程。（Threads@nkalicsy）

港女與銀行客服「鬥法」全過程。（Threads@nkalicsy）

+ 2

港女呻只剩20元現金：其他錢俾你哋凍結咗

樓主未有放棄，下午再問客服「得返廿蚊現金，其他錢俾你哋凍結咗」、「請問可以暫時解凍未，無錢用，我聽日就要行獅子山返工，食樹皮」。客服只叫樓主等候，重申帳戶仍在審查，會申請加急處理。到第2天樓主再找客服表示「我今日只能食樹皮」，客服重複「明白您的情況，我們會通知相關部門盡快處理」。

樓主稱「得返廿蚊現金，其他錢俾你哋凍結咗」，客服則重申耐心等候。（Threads@nkalicsy）

想取消戶口取回存款 1原因竟被拒

來到戶口被凍結第4天，客服仍說「會通知相關部門盡快處理」，樓主表示想取消戶口取會存款，「盡快都等咗4日喇喎，取消戶口拎返錢唔用你哋得唔得」，客服則稱要審查完才可以取消戶口，重申「戶口仍然在審查中，暫時未能轉帳，耐心等候」。樓主無奈問審查會否超過1個月」，客服回覆「視乎部門處理」。

網民提醒勿把所有錢放同一銀行戶口

帖文引來不少網民共鳴，提醒不要把所有錢放在同一銀行戶口，「呢個故事就教訓大家，唔好將全部雞蛋擺喺同一個籃度」。也有網民講述相同經歷，「我1個月之前試過，佢話戶口有可疑，而家整緊，但就仲用得嘅，佢會用email叫你解釋幾樣嘢，之後我就每樣cap返圖畀佢，都係買嘢食，支付寶，轉畀朋友，交電話費，之後我當然即刻轉走啲錢啦，但直到而家就無收到通知了。唔知係咪已經過咗關、「上次都俾佢凍結過，話係抽查，等一個禮拜最起碼都要CXs」、「 我都被凍結過，最癲係凍到連信用卡還款呢個動作都唔畀我做，但又要當我遲交罰息，打咗勁多次去申訴，之後冇再用過」。

網民提醒，不要把所有錢放在同一銀行戶口。（資料圖片）

網民撐銀行：按法例行事，無可厚非

也有網民認為銀行只是按法例行事，無可厚非，「呢幾年好多銀行都對洗黑錢執得好嚴格，有咩風吹草動就先凍結你戶口」、「銀行有生意一定會做，問題係香港有反洗黑錢條例，如果佢哋唔跟會俾MA罰」，「間銀行同其他人又有乜計，你哋個個都鬧緊銀行，到真係有人成功用間銀行洗黑錢嗰陣，又係鬧間銀行」。