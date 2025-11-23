何文田邨1人住6人單位　調遷等4年半憂變富戶租$1.2萬　房署解畫

輪候公屋要等，公屋住戶申請調遷細單位同樣要等！有快將60歲的公屋住戶於網上發文控訴，他獨自居於何文田邨4至6人「大單位」，一早已向房屋署申請調遷到細單位，惟等了4年半仍「杳無音訊」。明年他收入增加將變富戶，加上房署將於明年10月起大幅提高富戶額外租金，他被迫繳交高達1.2萬元月租，不滿申請調遷也要如同「申請公屋咁等咁耐」。



房屋署回覆《香港01》表示，寬敞戶遷往符合現有家庭人數居住面積的公屋單位時，最多可獲3次單位編配機會，現時平均大約1.3年便會有第一次單位編配的結果，通知「優先處理寬敞戶」名單上的家庭。



何文田邨的細單位流轉量非常有限，該寬敞戶申請調遷時，提出要求必須編配至何文田邨的單位，若堅持要邨內調遷，輪候編配的時間必然相對較長。房署已向該往戶解釋，他仍未被納入收緊富戶政策2025年10月的申報周期，因此於明年不需要繳交新的租金水平。



有快將60歲的公屋住戶於網上發文控訴，他獨自居於何文田邨4至6人大單位，一早已向房屋署申請調遷到細單位，惟等了4年半仍「杳無音訊」。（AI生成圖片）

該公屋住戶於facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文表示，他獨自居於何文田邨4至6人大單位，現時月租4,520元，明年他收入增加400元，將變一人富戶，月租增至6,500元，加上房署將於明年10月起大幅提高富戶額外租金，他被迫繳交2.5倍、高達1.2萬元月租。

1人住6人公屋大單位 申調遷等4年半

樓主指出，4年半前已申請調遷到細單位，惟一直未有回音，「我要繼續交租都唔處理，所以4年內未有安排係咪有的奇怪」。何文田邨房署辦事處主任曾着他去社會福利署拿證明，「我更加一頭霧水，而家係佢哋唔做嘢，我要攞咩證明呢？」。

樓主說，明年他將要繳交高達1.2萬元月租，不滿申請調遷也要如同「申請公屋咁等咁耐」。（資料圖片）

樓主：點解我好似申請公屋咁等咁耐？

樓主不滿指：「何局長（房屋局長何永賢）又話資源要用得其所，點解我好似申請公屋咁等咁耐？」他表示自己是「特快寬敞戶+富戶」，問道：「我是否有條件可以優先處理？」

有網民留言表示，「萬二蚊交租唔係好貴啫，你搬出去租2人單位咪又係咁，賺咗㗎喇」、「走去樂富（房委會客務中心）問，好快處理到」，亦有網民分享「我女之前6人單位變兩人，1年內就叫你搬」。

樓主強調，「無論我幾多歲都好，我係願意調遷、願意調遷、願意調遷，重要嘢要講3次」。（資料圖片）

樓主透露快將60歲：幾多歲都好，我係願意調遷

有網民關注樓主年齡，樓主透露快將60歲，網民就指出「唔怪之得你咁耐，30幾40歲嗰啲，9秒9請你出去細單位」。不過樓主強調「無論我幾多歲都好，我係願意調遷、願意調遷、願意調遷，重要嘢要講3次」。

樓主說，曾向區議員及立法會議員求助，「我都是主動要求調遷，但冇效果，相反我有個鄰居唔想調遷佢又安排畀佢」。根據他觀察，何文田邨並非無1人單位，「我（住所走廊）路口的1人單位4年內兩個新戶主」。

有網民指出，「寛敞戶分普通同優先，要睇大咗幾多，如果未到『優先』嗰種，隨時住到瓜老襯都唔使搬」。樓主回覆「本身400幾呎2房住1人，應該係特快優先戶處理，但我個辦事處職員我唔知佢點做嘢，我出年仲要變咗富戶，變相焗住要交昂貴租金」。

房署指出，寬敞戶最多可獲3次單位編配機會，現時平均大約1.3年便會有第一次單位編配的結果。（資料圖片）

寬敞戶調遷有3次編配機會 首次平均等1.3年

房署回覆《香港01》表示，公屋租戶入住後，如有家庭成員因為遷出、離世等原因而從戶籍中除名，導致餘下的家庭成員居住面積超過其家庭人數規定的標準，便會成為「寬敞戶」。一旦成為寬敞戶，租戶須遷往一個符合現有家庭人數居住面積的公屋單位。寬敞戶最多可獲3次單位編配機會。若租戶不合理地拒絕接受所有3次編配，會被終止租約。「寬敞戶」被調遷的時間會受不同因素影響，包括選擇的地區或屋邨、家庭人數，以及合適面積單位的供應情況等。現時平均大約1.3年便會有第一次單位編配的結果，通知「優先處理寬敞戶」名單上的家庭。

如寬敞戶在申請調遷過程中有特殊原因（包括健康、家庭成員照顧需要、因富戶政策而需繳付的租金將構成家庭的經濟壓力等）而希望盡快編配至細單位，可向屋邨辦事處提出，署方會考慮優先為有關住戶盡早安排編配。

房署：個案要求必須編配何文田邨單位，細單位流轉量非常有限

房署續指，該寬敞戶個案申請調遷時，提出要求必須編配至何文田邨的單位。何文田邨的細單位的流轉量非常有限，因此若住戶堅持要邨內調遷，輪候編配的時間必然相對較長。由於住戶表示有特殊情況而希望能加快編配至原邨細單位，正盡力協助及作出合適安排。

已向往戶解釋 未被納入富戶政策申報周期

房署已向住戶解釋，他仍未被納入收緊富戶政策2025年10月的申報周期，因此於明年不需要繳交新的租金水平。