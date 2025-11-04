最慘公屋戶？港女獲這款公屋竟「連中3獎」+房署狂查　原因心寒？

【公屋／公屋申請】政府加強打擊濫用公屋，確保公屋資源用得其所。有居於舊式公屋的港女於網上發文指，公屋「上樓」不足1年，就遇上「突擊上門家訪」、「抽查入息審查」等3大情況，大呻「全部中晒……」，形容「房署真係好積極！」。



帖文引來網民熱議，不少人認為不足1年就遇到這些問題是「太快」，推測或因1心寒原因所致，「通常呢啲係要有舉報先會全齊」、「細思極恐」，直指「無計，因為太多人濫用公屋」。



政府加強打擊濫用公屋，確保公屋資源用得其所。（資料圖片）

該港女於Facebook群組「公屋討論區」發帖文，指她是2人家庭戶，入住舊式公屋，詎料公屋「上樓」不足1年，就在1個月內連遇「強制驗窗」、「抽查入息審查」、「突擊上門家訪」3個情況，感嘆「全部中晒……房署真係好積極！應該真係可以收返好多單位……」。

港女住公屋1個月內被抽查、突擊家訪、強制驗窗：真好彩

樓主續說，幸好她毋須上班，「所以佢突襲家訪我都唔怕」，又強調她並非埋怨房屋署做法，「其實我唔係埋怨喎！我只係覺得1個月內中晒3樣，真好彩啫」。

樓主指她是2人家庭戶，詎料公屋「上樓」不足1年，就在1個月內連遇「強制驗窗」、「抽查入息審查」、「突擊上門家訪」3個情況。（資料圖片）

網民估原因「細思極恐」

網民看過帖文議論紛紛，不少人認為不足1年就遇到這些問題是「太快」，「唔夠一年太快」。也有網民推測可能有人舉報樓主「濫用公屋」，才會頻繁遇上「抽查」，「細思極恐」、「一定有人舉報你」、「你會唔會俾人投訴呀」、「會唔會係有人整蠱啊，通常呢啲係要有舉報先會全齊，驗窗就因為係30年啫」。

港女：「行得正 企得正」不怕抽查

樓主回應指無與「隔籬左右」交流，又強調自己「行得正企得正」，不怕抽查，「上門家訪係全層拍門，驗窗係全層樓都要驗……總之自己無做錯事就咩都唔使怕啦」。

樓主強調自己「行得正企得正」，不怕抽查。（AI生成圖片）

亦有網民認為不用大驚小怪，「有乜出奇，我試過連續2年、1年1次家訪啦，咪又係門口check完身份證就完」、「其實近年都有好多朋友／街坊抽查入息／上門家訪，房署其實之前都有講過會查得愈嚟愈密！」、「無計，因為太多人濫用公屋」。