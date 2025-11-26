公屋前租戶借錢不還！新租戶收追債信求救：小孩被追數佬嚇到好驚

搬入公屋單位才發現上手租戶是「債仔」，新租戶全家受驚嚇！有公屋住戶發文，指經調遷搬入新單位後，發現上手租戶「借咗錢」，單位收到財務公司追數信件，更有人上門追數，「屋企小朋友俾啲追數佬嚇到好驚」，更無法確認到底前租戶「借咗幾家」。不少網民及公屋居民建議他向屋邨主任求助，可要求房署發出「搬遷通知書」貼在門口，又指如果是正規財務公司，應直接致電表明情況，「一線財務做唔到啲咩，你唔使驚」，但考慮到他不知道上手住戶借了多少家公司，可先到警署備案。



房屋署回覆《香港01》表示，公屋租戶如收到寄給前租戶的追債信件或有追債人士上門滋擾，可聯絡屋邨辦事處職員尋求協助，職員可發出證明文件，如有需要，署方亦可協助租戶報警。房署如接獲租戶反映有追債人士上門滋擾，會採取一系列加強保安措施，包括增加巡邏次數、視情況通知警方及在公眾走廊安裝臨時閉路電視等。



網民經調遷計劃搬入新單位，發現前租戶借錢不還，未知對方到底借了多少家。（資料圖片）

前租戶貸款不還 「小朋友俾啲追數佬嚇到好驚」

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）」發文，稱剛透過申請調遷搬入舊公屋單位，發現上手租客「借咗錢」，最近分別收到財務公司信催繳款項，更有人「上門追數」，急問有何解決辦法，「因為屋企小朋友俾啲追數佬嚇到好驚」。

網民出示1封追收欠款信件。（fb群組「香港公營房屋討論區（FB版）」圖片）

收財務公司信件 不知前租戶「借咗幾家」

樓主又上傳1張財務公司的「追討逾期欠款通知」，要求即時清邀欠款，否則可能採取進一步法律行動，或委託第三方代理機構上門催收款項。樓主指，他並不知道上手租客到底「借咗幾家，唔知啲收數佬幾時上來」、「有時得媽媽同小朋友係屋企，佢哋驚到震」，曾試過將追數的信件退回，「但照寄來」。

樓主指有時只有媽媽和小朋友在家，他們擔心「收數佬」上門「驚到震」。（《Mother》劇照）

網民建議通知房署 直接致電財務公司

不少網民建議，樓主可到房署領取「搬遷通知書」貼在門口，及請屋邨主任處理，「貼到無人騷擾為止，房署好似唔太會跟或者每一段時間先問你」、「財仔冇上嚟踩線，警察唔會啋你，你叫管理處岀信仲有用，補多個電話去財仔到，講佢走咗佬，而家公屋地址係我嚟」、「其實財仔有個內聯網，一般半年左右就會收手，我隔籬屋嗰個貼到張紙爛兼搬走都未撕返岀嚟，呢封聲明可保家宅平安」。

另外，網民認為發信的如為正當財務公司，可直接致電表明情況，「一線財務做唔到啲咩，你唔使驚」、「其實有晒搬入證明，同對家講返，唔信就寄畀佢哋睇，你估上門唔使成本咩」、「大財務公司講道理」。

網民建議先報警備案

由於樓主提及上手租戶不止「借一條數」，部份網民認為他可報警備案，「佢上門嗰陣叫佢企喺度唔好走即刻報警，同埋裝定cctv」、「我個x街老x都借咗幾十間財仔累x到我，報警處理，警察叔叔會打電話畀收數公司，同佢哋講清楚㗎啦」。

有公屋居民曾遇同樣情況，建議樓主通知房署主任，同時致電財務公司表明狀況，更可以到警署備案。（資料圖片）

公屋居民分享經歷 3做法保平安

有公屋居民分享經驗，「我都同你一樣，我打咗去佢哋（財務公司）電話同佢哋講咗，上一戶搬走咗，我係幾時搬入嚟，佢哋會mark低……我個主任有叫我可以拎封信去差館備案先」、「去警署報案，提交新簽入的地點證明，警方會代為聯絡收數公司確定欠債人已經搬走」、「我隔籬屋都係因欠債冇回來，收返間屋，新搬來有人追數貼返張搬入證明喺門口，寫埋此人不在這裏居住，然後都見唔到有收數佬過來追討」。

房屋罯：住戶被追債人士滋擾可報警或聯絡屋邨辦事處

房屋署回覆《香港01》表示，房署十分重視公共屋邨租戶安全，公屋租戶如收到寄給前租戶的追債信件或有追債人士上門滋擾，可報警處理或聯絡屋邨辦事處，辦事處職員會提供適切協助，例如發出證明文件，以釐清租戶與追債信件無關。如有需要，房署亦可協助租戶報警求助。

房署視情況在公眾走廊安裝臨時閉路電視

房屋署續說，為保障租戶安全，已實施多項保安措施，包括在所有住宅大廈出入口及升降機安裝閉路電視系統、定期更換大閘密碼，以及嚴格執行訪客登記程序，而保安人員會密切留意訪客在大廈內活動；若接獲租戶反映有追債人士上門滋擾，房屋署會即時採取一系列加強保安措施，包括立刻更改大閘密碼、增加巡邏次數，並視乎情況通知警方及在公眾走廊安裝臨時閉路電視，以保障居民安全，為租戶提供安全、安心居住環境。

（綜合）