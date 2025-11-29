申請公屋三派這新樓　興奮排8年半終等到　網民︰中六合彩咁開心

【公屋】位於深水埗區的公共屋邨白田邨，其中的雅田樓於今年1月初才正式入伙，而最近有網民就發文分享，稱經過一派東涌翔東邨和二派柴灣興民邨，最終於第三派獲分配到白田邨的雅田樓，讓他難忍興奮的心情，直呼「排咗8年半，終於等到啦！」。不少網民得知樓主獲分配較新落成的單位後，均紛紛表示羨慕。



樓主稱經過一派東涌翔東邨和二派柴灣興民邨，最終於第三派獲分配到白田邨的雅田樓，讓他難忍興奮心情。（資料圖片）

三派得償所願獲派石硤尾白田邨「新樓」

雅田樓屬於石硤尾白田邨第10期重建住宅項目之一，而根據房屋署資料，雅田樓於今年1月初才正式入伙。樓主早前在Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」發文及上傳照片，顯示他首派東涌翔東邨的翔月樓，二派柴灣興民邨的民澤樓，樓主一律拒絕，賭上所有運氣在「終極」第三派，幸好如他所願，最終獲分配到白田邨的雅田樓。

樓主在留言區補充，稱自己是3人家庭，於去年11月進行入息和資產審查，直至今年4月下旬獲首派，另在同年11月獲第三派，整個輪候過程長達8年半，興奮表示「排咗排咗8年半，終於等到啦！」。

網民羨慕：你真係中六合彩咁開心

樓主的分享引來大批網民討論，不少人紛紛表示羨慕，「非常幸運，恭喜你」、「厲害，博第三次」、「最後一派白田，你真係中六合彩咁開心！」、「一落樓就商場」、「白田好啊，啱啱起好，搭車又方便，下面已有車出旺角，我住下一條街石硤尾一起好就入住」。