港鐵「站見」鐵路展遭破壞！男童強扯列車門致爆鎖鏈　附港鐵回應

港鐵於紅磡站設「站見」鐵路展，展出4大退役列車及過百件鐵路珍藏，供市民參觀。惟近日網上流傳有孩童參觀「烏蠅頭」列車時，強行扯開車門，致圍着車門的鎖鏈斷開，事件惹起網民炮轟。



近日網上流傳，有孩童參觀港鐵「站見」鐵路展的「烏蠅頭」列車時，強行扯開車門，致圍着車門的鎖鏈斷開。（Threads@aujackt112）

有參觀「站見」鐵路展的市民於11月22日在Threads發文發相表示，參觀退役列車時目擊有孩童「夾硬扯度門」，令到鎖鏈「好大力啪一聲斷咗」，無奈指「路過現場見到，成功打敗99%香港人」。

參觀港鐵「站見」鐵路展 孩童扯爆車門鎖鏈

照片見到，事發於「烏蠅頭」列車內，地面見到有斷掉的鎖鏈，現場有港鐵職員正處理事件。樓主其後補充說，涉事孩童最終被港鐵職員請離場。

樓主指出，鎖鏈「好大力啪一聲斷咗」。（Threads@aujackt112）

目擊者：好大力啪一聲斷咗

有網民留言批評涉事男童，「有破壞冇建設」，亦驚訝其力道，「細路扯道門扯爛鎖，佢係King Kong（金剛）上身？」、「有野獸嘅力量先可以做到」。有疑似在場目擊者就表示，「有團鐵路迷望住佢哋，鬧佢哋」。

港鐵於紅磡站設「站見」鐵路展，展出4大退役列車及過百件鐵路珍藏，供市民參觀。（資料圖片）

港鐵：如有人刻意破壞 港鐵均會跟進

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，紅磡站「站見」鐵路展職員11月22日下午接獲乘客通知，展內「烏蠅頭」退役列車有固定車門的鎖跌在車廂地板上，職員其後到場檢查及完成復修。港鐵呼籲參觀者愛護列車及展品，如有人士就任何展品作出刻意破壞行為，港鐵均會跟進。

港鐵指出，「站見」鐵路展展品的陳設，採取相對開放的安排，讓參觀者透過沉浸式的體驗回味鐵路今昔。港鐵會繼續安排工作人員在展覽開放期間維持秩序，亦會於列車及展區不同位置張貼告示，提醒市民愛護展品。