港鐵職員幫拉行李箱上樓梯　網民斥做壞規矩　港鐵：乘客手部不適

攜帶行李箱請使用升降機！網上流傳1段影片，拍片者表示，有港鐵女職員於旺角站E1出口幫1名外籍女子拉行李箱上樓梯。影片所見，職員一級一級拉動行李箱，狀甚吃力，女子則自行走上樓。



影片引來網民嘩然，直指職員「做多咗」，「吓，地鐵職員有義務幫菲傭拉？」、「叫佢坐電梯啦，老奉咁大支嘢」，又擔心會發生意外及拉傷，「唔係應該建議乘客用升降機咩，用樓梯都係危險啦，一個唔覺意甩手個職員仲要俾人投訴」、「阿姐姐係咪應該出少少力，2個人一齊拉，靠晒職員拉有啲過份，個職員咁拉喼法，會拉傷／出意外」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，11月17日下午2時許，1名手部不適的乘客需要攜同行李離開車站，車站職員考慮了當時的情呪，盡力提供協助。



有港鐵乘客於Threads發文發片表示，「會唔會辛苦咗個地鐵職員呀」，並指出職員是幫其前方的「印尼姐姐」拉行李箱。

港鐵職員幫外籍女子拉行李箱上樓梯惹議

影片見到，1名港鐵女職員於旺角站E1出口吃力地拉動着1個行李箱上樓梯，她背對出口，一級一級拉動似乎很重的行李箱，其前方有名戴頭巾的女子在慢慢走動。當時出口人來人往，有乘客注意到情況，但無人出手協助。

影片所見，職員一級一級拉動行李箱，狀甚吃力。（Threads@danny_dosaxegg）

網民斥做壞規矩：點解要幫佢？

網民紛紛批評職員「做壞規矩」，「點解要幫佢拎？」、「職員做錯，唔應該幫手」、「吓，地鐵職員有義務幫搭客（乘客）拎？仲要冇男乘客幫手，食花生，利申我都係男」、「呢個職員雖然盡責，但係用錯方法！」、「呢單真係讚不落手，完全做壞規矩」 。

有網民指出，「睇落佢都好似唔係好夠力，有啲牙煙」、「我都試過腰傷太重冇力搬，一級級拉，其實好傷喼，前面個物主又唔係傷殘，唔幫手真係自私」。