港鐵旺角站女神志不清脫鞋跳動　網民：吸依托咪酯？　附港鐵回應

這名女子在做什麼？網上流傳1段影片，港鐵旺角站E2出口有1名女子神志不清，在樓梯位置脫了鞋跳動、靠在牆邊、用手指在牆上亂畫，未能行走直線，其身旁有1名港鐵女職員維持秩序，避免其他乘客走近女子。不少網民懷疑女子吸食了依托咪酯（舊名太空油）毒品，「啪咗嘢，報警」、「上咗太空」，亦讚賞該名女職員盡責，「港鐵職員值得尊敬，做得好好」，同時擔心「職員背對住佢，好危險喎，點知佢喺後面會做咩」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，昨天下午，有1位女乘客躺在旺角站大堂地上，車站職員上前協助，並報警及召喚救護車。處理事件期間，女乘客走到車站出口樓梯位置，職員跟隨並在旁維持車站秩序，確保客流暢順。其後警方到場處理，並由救護車將女乘客送院。



網上流傳1段影片，港鐵旺角站E2出口有1名女子神志不清，在樓梯位置脫了鞋跳動。（Threads@waikit.lui.1）

有港鐵乘客於Threads發文發片分享事件，指出事發於11月17日下午2時45分，在港鐵旺角站E2出口。影片見到，樓主走樓梯往下期間，遇見1名穿黑色長袖上衣女子脫了鞋，在梯級上跳動，其身旁有1名港鐵女職員在維持秩序，伸開雙手保護女子，避免其他乘客走近。

港鐵旺角站女子神志不清 脫鞋樓梯跳動

樓主邊拍邊下樓梯，見到女子其後靠在牆邊、扶着扶手慢慢下樓梯，左手在牆上亂畫，眼神迷離，口中唸唸有詞。

網上流傳1段影片，港鐵旺角站E2出口有1名女子神志不清，在樓梯位置脫了鞋跳動。（Threads@waikit.lui.1）

女子身旁有1名港鐵女職員維持秩序。（Threads@waikit.lui.1）

網民猜吸了毒：太空漫步緊

網民紛紛猜測女子吸食了依托咪酯，「太空漫步緊，吸多兩啖就坐火箭」、「咁早就high咁大」、「MTR又唔係銀河鐵路（道），但可以999」、「企唔穩碌咗落去就大鑊」、「咁唔潔身自愛，咁後生就搞成咁」。

有網民則說，「MTR有冇報警，係咪應該搵人帶返佢去平地安全啲呀？」、「好盡責嘅港鐵職員」、「女職員企喺個太空人隔籬其實都好危險，好容易俾佢推落樓梯」、「職員好慘，萬一條友有攻擊性點算」、「派多個人安全啲」。

有網民留意到有乘客沒看路，差點走近女子，「發現啲人真係唔睇路，人哋攔住仲撞埋去，地下有屎嘅話中晒」，有人就指出「可能低頭睇緊樓梯」、「有人可以抬頭行樓梯，有人唔真係睇着梯級係行唔到」。