輕鐵一家三口逃票斷正！被職員包圍要罰$XXXX　竟反嗆1句全網震怒

【港鐵／輕鐵／逃票】乘搭公共交通工具一定要支付車資。本港網絡瘋傳1張相片，指有一家三口乘搭港鐵輕鐵時「逃票」斷正，然而他們似乎沒有歉意，被港鐵職員包圍時更「爆」出1句令全網民震怒，直斥「無恥到咩程度先講得出口」、「教壞下一代」、「應該重罰」。



乘搭輕鐵一定要支付車資。（資料圖片）

不應「逃票」！有網民於11月21日（上周五）在facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，指有一家三口乘搭港鐵輕鐵頭班車卻沒有拍卡付車費，結果被職員發現罰款，「今朝最早嗰班輕鐵捉到一家三口冇拍卡」。

輕鐵一家三口逃票斷正被職員包圍 竟爆1句惹公憤

從相片見到，當時仍未天亮，輕鐵月台位置有至少5名港鐵職員正在登記乘客資料。

相片見到，輕鐵月台位置有至少5名港鐵職員正在登記乘客資料。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

樓主補充，一家三口「斷正」後，竟還埋怨「都未曾試過咁早捉」，令他相當驚訝，「咁即係次次佢哋都有可能冇拍？」。

網民批離譜：無恥到咩程度先講得出口

事件引來網民熱議，紛紛批評一家三口「逃票」離譜，「犯法就是犯法，時間早就唔犯法？」、「佢講到好似應份唔畀……」、「無恥到咩程度先講得出口」、「應該重罰，重犯罰款Double上」、「香港人靠自律係咪真係咁難」、「教壞下一代」。

網民紛紛批評一家三口「逃票」離譜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

也有網民讚揚港鐵職員做法，「大快人心⋯⋯幾蚊雞都唔捨得畀，用者自付天公地道。使用服務就要付費」。另有網民認為，輕鐵車站應改善設計及增加指示牌，以防有乘客忘記付款，「我第1次搭輕鐵都唔知道點樣畀錢，又無指示牌，又無工作人員」。

輕鐵逃票罰款370元

根據《港鐵附例》，輕鐵乘客逃票可罰款港幣370元，意味涉事一家三口要被罰款1,110元。