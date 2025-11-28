婆婆排隊提款神情焦急　男生智破詐騙兼送回家　網民：好多謝你！

大家要多關心身邊長者，以防長者墮入詐騙陷阱！有男生於網上發文分享及時阻止1名婆婆被詐騙的經歷，他於旺角中國銀行櫃員機提款，見到排在其身後的婆婆神情焦急地與他人通話，他擔心婆婆受騙，立即幫忙聽電話，罵疑似騙徒「搵食行遠啲！」，又送婆婆回家，將事件告知其女兒。



網民留言感謝男生，「而家好少你呢類人，真係好多謝你幫咗阿婆！」、「感恩婆婆遇到你」，亦有網民提醒「我曾經問過啲騙徒，佢知道我哋個名、身份證號碼，同電話號碼，大家要小心」。



有男生於網上發文分享及時阻止1名婆婆被詐騙的經歷，他於旺角中國銀行櫃員機提款，見到排在其身後的婆婆神情焦急地與他人通話。（AI生成圖片）

該男生於Threads發文分享事件，指出他日前晚上於旺角中銀櫃員機提款，當時排在其身後的婆婆哄得很近，他原擔心是否想偷看其帳戶資料，隨後婆婆接聽了1個電話令他覺得「唔對路」。

婆婆排隊提款神情焦急 男生智破詐騙

男生表示，婆婆當時神情焦急地說「我到咗中銀櫃員機喇！」，他擔心婆婆受騙，立即指出「阿婆你搞乜X嘢？同邊個講電話，我覺得好有問題」，婆婆回答電訊商打來稱「唔知開通咗乜鬼」，收取200多元月費，男生心想「我已唔想聽，中硬！」。

男生將事件告知婆婆女兒，「佢女話阿婆急收佢線話有嘢搞緊，我問阿婆點解會cut女線，佢話因為條X街話要1個鐘內搞掂！」。（《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》電影劇照）

男生送婆婆回家 兼告知其女兒

其後同1電話號碼再次打給婆婆，男生立即幫忙接聽，「個粉腸講廣東話問我係邊個，我用最長句粗口+口頭襌：搵食行遠啲！」，之後再送婆婆回家，其間問婆婆為何會相信所謂「電訊商」，婆婆回答「因為講到佢名」。

男生呼籲，「希望大家撳錢都留意下身邊啲人」，阻止騙案發生。（資料圖片）

男生盼：大家撳錢都留意下身邊啲人

男生表示，「阻啲X街搵食，幫阿婆保到錢當然開心，最沾沾自喜因為個看更同佢女都話佢遇到貴人，即係我」，他亦呼籲「希望大家撳錢都留意下身邊啲人」，阻止騙案發生。

網民留言感謝男生，「開頭睇仲以為阿婆係騙子偷睇你撳錢，原來係你幫阿婆擊退騙子，好有型！」、「好彩佢遇到你，社會真係需要多啲你咁嘅好心人」、「你好好人，幫完阿婆趕走騙徒、送阿婆返屋企，仲同埋阿婆屋企人交代，阿婆一定係好驚，啲X街再打嚟一定呃到佢。今次好彩冇事，返到屋企都未必會講畀屋企人知，咁而家佢個女都知，可以得閒就提醒阿婆」。

（Threads@love_myself_more_t）