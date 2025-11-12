路人稱兒子發燒「無錢睇急症」　港女借$400憂遇騙　結局震驚網民

若然在街頭遇到有人以各種借口提出借錢，相信不少人會直接覺得是騙案，拒絕伸出援手。而近日就有KOL在社交平台分享事件，指在港鐵站外遇到有人向她借錢，對方聲稱兒子發燒和「銀行食咗張卡，無錢搭的士同俾錢睇急症」，她於是好心便借出400元，當時對方更讓她拍下身分證，承諾之後會還款。



由於該名KOL早前曾在街頭借錢予陌生人，交換聯絡方式後卻被對方刪除好友，沒能追回款項，故擔憂是次再度被騙，更斷言「如果今次又俾人呃，我下次死人冧樓都唔會幫」。



許多網民直指樓主「戇X」，「一睇都知係假啦！你仲要助長佢哋」、「三唔識七你都借，講我知你邊頭出沒多，等我都問你借吓」、「下次建議直接報警，或者搵職員幫手啦，呢啲嘢最好唔好自己插手」。不過，樓主其後更新事件，指對方已歸還全數款項，證實並非騙案。這個結局令看淡的網民「大跌眼鏡」，有人更表示「開心聽到呢個結果」。



有KOL在港鐵站外遇到有人聲稱兒子發燒，因「銀行食咗張卡，無錢睇急症」，故她把400元借給對方。（「threads＠erikang0110」圖片）

遇路人稱兒子發燒「無錢睇急症」 港女借出400元

該名KOL於11月5日（周三）在threads帳號「erikang0110」發帖，分享她在港鐵站外遇到有路人聲稱「個仔發燒」、「銀行食咗張卡，無錢搭的士同俾錢睇急症」，因此向她借款400元，對方之後更主動拿出身分證予她拍下作記錄，保證後日定會轉帳還款。

過往街頭曾遇騙 憂再度被騙：畀人性最後一個機會

從樓主上傳對話截圖所示，對方確認借款400元後，樓主提醒「快啲帶仔仔看醫生啦」。不過她回想現今騙案盛行，擔憂再度被騙。她上傳另一截圖，顯示於今年3月份時曾於港鐵葵興站附近，借錢予陌生人購買炸雞，對方當時在微信添加樓主好友，事後傳送訊息欲追回款項，卻被對方刪除好友。樓主稱這次是本着「畀人性最後一個機會」，希望對方真的會還款，但強調「勁憎俾人呃」，故斷言「如果今次又俾人呃，我下次死人冧樓都唔會幫」。

樓主曾在街頭借錢予陌生人，交換聯絡方式後卻被對方刪除好友，沒能追回款項。（「threads＠erikang0110」圖片）

不少網民覺得是騙案，「傻㗎？今時今日仲畀錢？」、「電子支付一樣都無？」、「又要搭的士又要睇醫生，400蚊夠唔夠呀？」、「一睇都知係假啦！你仲要助長佢哋」、「唔怪得咁多騙子，原來真係會有人上當」、「咁好呃，唔呃你呃邊個」、「你都要去睇醫生同睇警訊」、「周街行埋嚟問你借你都借，你咪好X唔得閒？」、「三唔識七你都借，講我知你邊頭出沒多，等我都問你借吓」、「你信佢會還錢定信我係秦始皇」、「當交學費」。

網民直指騙案：傻㗎？今時今日仲畀錢？

另有留言認為即使對方需要幫助，亦不一定要提供金錢，「其實身份證都唔代表差人會搵到佢」、「幫人好多方法，又唔一定借錢，可以搵（港鐵）職員幫手，甚至幫手call白車睇佢反應」、「其實你幫佢call白車，政府唔會因為佢無錢￼唔醫」、「點解唔叫佢搵差佬幫佢？」、「下次建議直接報警，或者搵職員幫手啦，呢啲嘢最好唔好自己插手」。

樓主在留言區表示對方已全數還清，證實並非騙案，令網民喜出望外。（「threads＠erikang0110」截圖）

當事人全數還款！ 網民：開心聽到呢個結果

雖然網民留言一面倒指責樓主「天真」，但她在11月6日晚上近8時，在留言區表示對方已還款300元，而晚上10時之前亦已將剩餘100元全數還清，證實並非騙案，結局令一眾網民感到驚喜，有人更稱「開心聽到呢個結果」。

（threads＠erikang0110）