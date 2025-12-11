六合彩頭獎$8000萬│港男中4次三獎　揭秘投注前先做1件事：要多做

【六合彩／頭獎／彩金／金多寶】六合彩今晚（12月11日）第25/128期攪珠頭獎如果1注獨中，估計獎金高達8,000萬元。有曾4次買中六合彩三獎的香港男子，就在網上研究六合彩群組分享自己多次六合彩中獎心得，透露自己買彩票前會做1件事，又寄語要「多做善事」。



帖文引來網民熱議，認為樓主多次中獎是「好人有好報」、「樓主善有善報」。



六合彩中獎有玄機？該香港男子日前於Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布六合彩手機應用程式投注紀錄截圖，分享自己買中六合彩三獎經過細節。

樓主分享自己買中六合彩三獎經過細節。（資料圖片）

港男中4次三獎 分享投注前先做1件事

樓主憶述，2021年在網上以PayMe購入1套價值5,800元玩具，幾天後收到賣家PayMe 轉回2,888元，感到疑惑「我問佢係咪轉錯錢？」，對方解釋「多謝我幫佢買嘢，因為急住找卡數先急放套玩具，我又冇同佢講價，佢處理完卡數買左張六合彩中左6位數」。

樓主之後把2,888元當中的1,450元捐出做善事，結果不到1星期，他便買中六合彩三獎，而彩票號碼是由其兒子「操刀」點選。

樓主於2021年5月25日，以8字複式購買21/040期六合彩，最終中了三獎，獎金47,510元。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

從投注紀錄截圖見到，樓主於2021年5月25日，以8字複式購買21/040期六合彩，以半注5元計算，支出總數140元，最終中了三獎，獎金47,510元。

港男：大家要多做善事

樓主補充，他至今已中過4次六合彩三獎，寄語「所以大家要多做善事」。

網民認為樓主是「善有善報」。（資料圖片）

網民：好人有好報

網民看過帖文議論紛紛，認為樓主是「善有善報」，「好人有好報」、「做得好，人在做，天在看。行善的回報」、「積善之家必有餘慶，你做得好！」，又笑言「請問今晚有咩心水分享」。

不過亦有網民表示，「我都經常做，最多都係中幾千，不過冇所謂啦，做善事幫到人，自己開心就ok啦」，獲樓主留言安慰，「你已經排緊隊等中大獎」。