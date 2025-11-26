最慘六合彩│港男買中$6800萬頭獎6個號碼　做錯1事獎金剩$XXX後悔

【六合彩／頭獎／彩金】今年11月25日（第25/125期）攪珠的六合彩頭獎彩金高達6,800萬元，二獎彩金超過170萬元，三獎彩金亦接近8萬元，不過有香港女生於社交平台發布投注彩票圖片，顯示其男朋友買中了該期六合彩6個號碼，卻因1個「錯誤」只能領取680元彩金，大感後悔，「我男朋友好揼春」。



帖文引來網民熱議，有人同情樓主男朋友，「想暈低」、「擦身而過……」；也有網民笑言「佢中晒你仲驚呀，實飛你」，認為有中獎金已很幸運，「都好過無喇」、「有乜好揼，周時有，唔係你財唔入你袋」。



今年11月25日（第25/125期）攪珠的六合彩頭獎彩金高達6,800萬元，二獎彩金超過170萬元，三獎彩金亦接近8萬元。（資料圖片）

25/125期六合彩攪出號碼及派彩

2025年第125期六合彩攪珠結果11月25日出爐，攪出號碼是1號、2號、17號、35號、37號、48號，特別號碼8號。頭獎無人中；2獎3.5注中，每注派1,730,720元；三獎204.5注中，每注派78,980元。

港男選中6個號碼 因1事只獲680元獎金

攪珠後，有香港女生在Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布六合彩攪珠畫面及實體投注彩票，顯示其男朋友選中6個號碼，單計中獎號碼數目達頭獎標準，卻沒有中頭獎，感嘆「我男朋友好揼春」。

樓主男朋友用電腦票「隨機號碼」購買六合彩，同一張彩票上的確有齊25/125期六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼分布於2注不同號碼上，故沒有中頭獎。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

從截圖看到，樓主男朋友用電腦票「隨機號碼」購買六合彩，同一張彩票上的確有齊25/125期六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼分布於2注不同號碼上，故沒有中頭獎。不過樓主男朋友仍相當幸運，其中1注中了3個號碼，另1注中了4個號碼，共可獲得680元彩金。

網民同情：好過無中獎

網民看過帖文同情樓主男朋友，「想暈低」、「擦身而過……」、「嘩嘩！差少少！努力」。

也有網民安慰毋須耿耿於懷，「（中）4個字，好好了」、「680 除本執660，賺X咗！」、「2注都中D，都好過無喇」、「佢中晒你仲驚呀，實飛你」、「有乜好揼，周時有，唔係你財唔入你袋」、「如果咁講，我期期都要揼，唔中就係唔中，你又唔係差1個字」、「電腦飛啫 ，自己畫就真係揼喇」。