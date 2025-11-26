大埔宏福苑五級火｜大埔谷街坊展鄰里互助精神　秒速分享各類支援

大埔宏福苑今日（11月26日）今午發生大火，宏昌閣外牆棚架起火後火勢蔓延，大廈陷入火海，更波及鄰近多幢樓宇，消防處於晚上近7時把火警升為五級，事故已造成多人傷亡，有消防員在盡忠職守的救火行動中不幸殉職，大火令全港市民心痛憂心。



一向互助互愛的「大埔谷」街坊們在非常時期發揮鄰里守望精神，眾多熱心街坊、店舖、教會及社福單位都出心出力，包供食物食水、休息地方及接送等，更整合了休息地點予有需要人士。



大埔宏福苑大火，蔓延多座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

宏福苑被火焰吞噬，消防指有7幢大廈被波及陷入火海，消防持續射水撲火。（羅日昇攝）

大埔人「大埔谷」街坊發揮守望相助精神

大埔宏福苑五級火，至入夜後火勢仍未撲熄，已釀成多人傷亡，街坊寢食難安。「大埔谷」facebook群組「大埔TAI PO」、「大埔人大埔谷」許多街坊發揮守望相助精神，紛紛發帖主動助人。

大埔街坊在大埔谷內發帖互助，有熱心人提供食水和飯盒給街坊及救援人員。 （fb群組「大埔TAI PO」圖片）

熱心人、食店提供地方、食水支援

不少商店、餐廳、小店都在群組內發帖希望幫助受火災影響的有需要人士，區內食店提供場所，歡迎街坊將物資、食水送去存放幫助有需要人士、有熱心街坊準備大量食水及飯盒，「提供畀街坊救護人員，消防人員/協助救災崗位每一位，當出分綿力回饋社會，40分鐘送入大埔，希望如果知道邊度可以上落貨派畀街坊嘅希望各位提供地址我哋送過去」、「小弟係大埔輝之茶居，想送飯去社區會堂，廣福邨社區中心電話無人聽，請問各位有冇知道邊度有需要？自己係大埔人想出分力」。

有街坊發圖片，自發一起為殉職消防員默哀。（fb群組「大埔TAI PO」圖片）

區內司機義載 提醒勿塞死吐露港

亦有區內司機發起義載，接送有需要人士前往地區支援中心，並提醒非常時期大家盡量不要駛車返回大埔，以免影響到趕入大埔的救護車輛，「揸車收工返大埔嗰啲全部唔好揸車求下你哋， 等多啲消防車入大埔唔好塞死吐露港」。

街坊整合社區設施表 有毛孩暫托及醫療支援

由於火災令大批宏福苑居民有家歸不得，街坊又整合了大量社區支援單位的聯絡電話及地址等，希望幫到有需要人士，包括香港青少年服務處賽馬會大埔綜合青少年服務中心、新界傷健中心、中華基督教會馮梁結紀念中學、廣福社區會堂、東昌街社區會堂、宣道會大埔堂、大埔浸信會會開放教育樓、禮賢會大埔堂等 均開放特定場地予受火災影響人士休息暫避。除此之外，不少熱心人也擔心毛孩的安全，廣傳部份可以提供寵物支援及暫托的聯絡方式。

有消防員救火時不幸殉職，消防處晚上將頭像轉黑。