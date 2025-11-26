宏福苑五級火│大埔街坊互助　有心人願代照顧小寵物兼捐幼兒衣服

大埔宏福苑今日（26日）下午2時51分發生火警，晚上6時22分升為五級火，宏昌閣外牆棚架起火後迅速蔓延，其後屋苑多幢大廈受波及，多個單位起火，截至傍晚6時最少4死5傷，當中1名消防員殉職。



大埔宏福苑四級火。（threads@striking_biking）

街坊稱願代照顧小寵物及捐幼兒衣服

大火令全城市民關注心痛，有大埔區內市民發揮守望相助精神，願意出一分力，有人在Threads發帖表示「住區內，我可以暫托受影響住戶小寵物（我自己有一隻狗），另外我有大量嬰幼兒（50-70碼）衣服、少量出行用品可以比有需要人士，有需要請聯絡我，願平安」。

另亦有街坊提供運送物資服務及打算提供飯食物，留言稱「電單車Stand by緊，需要運送物資可以出聲，懒洋洋同玲瓏預備緊飯，我哋車手準備緊， 如果要幫手可以出聲」。

香港青少年服務處通宵開放

另外，香港青少年服務處賽馬會大埔青少年綜合服務中心亦發帖，表示今晚將通宵開放給有需要的街坊，提供休息空間、免費樽裝水、充電位、通宵有同事情緒支援，又留言指「大家安全第一，請唔好行近現場圍觀，以免阻礙消防同救援工作，畀條路救護人員」，地止：大埔廣福邨廣仁樓220-229室。