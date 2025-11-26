大埔宏福苑五級火｜網民湧消防fb留言：帶著傷痛勇敢救火令人敬佩

大埔宏福苑今日（11月26日）今午發生大火，宏昌閣外牆棚架起火後火勢蔓延，大廈陷於火海，更波及鄰近樓宇，消防處於晚上近7時把火警升為五級。現場頻傳爆炸聲，大埔多處都有街坊看到濃煙直沖上天，火警中多名居民求助，至下午5時，火災已釀成4死3傷，1名消防員殉職。



消防處在官方facebook交代大埔火警特別通知，多名網民湧入留言，為盡忠職守的消防員留言表示感謝，「辛苦每一位前線消防員和救護員們」，得悉有消防員殉職噩耗後，紛紛表示傷痛「逝去者家屬節哀順變」、「願大家一定要小心，平平安安，齊齊整整」。



大埔宏福苑大火，蔓延多座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

大埔宏福苑今午發生大埔宏福苑大火，宏昌閣外牆棚架先起火，其後火勢迅速蔓延，波及毗鄰樓宇，包括宏泰閣及宏新閣。截至截至下午5時，火警已釀4死3傷，1名消防員於救火時不幸殉職。

大埔宏福苑大火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

消防fb交代火勢 籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗

今午消防處在facebook專頁「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department 」發帖，交代「大埔火警特別通知」，指大埔宏福苑今日（11月26日）下午2時51分發生火警，於下午3時02分升為三級，並於下午3時34分升為四級。消防人員正進行滅火行動，希望附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，請避免前往受火警事故影響的地區。至晚上近7時，消防處將火警升為五級。

網民湧消防fb留言 感激忍住傷痛繼續救火

網民湧入專頁為消防員表示感謝，「辛苦各位消防員，平安回家」、「願所有消防員平安，希望受傷人員得到最適切的救治，儘快康復，感恩有您們」、「辛苦每一位前線消防員和救護員們，大家要平安，萬事小心」、「消防員加油，照顧自身安全」、「願大家一定要小心，平平安安，齊齊整整。辛苦哂」、「消防員要平安」。

有消防員在意外中殉職，網民留言對家屬表達支持，希望消防員執行職務時注意安全，「辛苦曬，消防員」、「雖然傳出不幸嘅消息，你們仍帶著傷痛嘅心情，勇敢上前線幫忙救火，實在令人敬佩」、「辛苦消防員，救人重要，也要注意自身安全」、「為受傷職員送上祝福，早日康復，逝去者家屬節哀順變」、「消防員，一定先保護好自己，大家平安收工」、「消防英雄萬事小心，要安全返屋企！」。