殘廁門鎖滑牙扭不開　港男被困獲消防爆鎖　網民爆笑：好彩得一人

感謝消防解救市民！有港男於網上發文分享1件尷尬事，他使用完北角英皇道遊樂場殘廁後，欲開門時發現鎖頭竟「滑咗牙」，不斷轉動也無法開鎖，無奈之下只好打電話報警，消防員10分鐘後就趕抵現場幫忙「爆鎖」開門，讓他非常感激。



網民留言笑說，「好彩你得一條友咋」、「如果入面有2條友，外人點諗」，亦有網民慶幸，「好彩電話有電」、「好彩電話收到」、「冇電話就慘啲，殘廁好似有緊急掣！」、「香港人最幸福，就係有消防處嘅保護」。



有港男於網上發文分享，一度被困於北角英皇道遊樂場殘廁內。（Threads@carlochung98）

該港男於Threads發文表示，「人生第一次打999，英皇道遊樂場個男廁整緊，去咗殘廁，放完水，出返嚟，度門滑咗牙。999，10分鐘消防嚟爆鎖，非常感激消防緊急救援服務」。

殘廁門鎖滑牙扭不開 港男被困獲消防爆鎖

影片見到，港男不斷轉動門鎖也無法開門，用腳亦無濟於事。港男另分享「重見天日」後的照片，見到除有消防車到場，亦有1輛救護車到場候命。港男說，由於他無任何身體不適，故未有登上救護車，而消防員透露「間唔時都會發生呢啲（被困）情況」。

影片見到，港男不斷轉動門鎖也無法開門。（Threads@carlochung98）

港男用腳亦無濟於事。（Threads@carlochung98）

港男最終報警求助，獲消防員「爆鎖」解救。（Threads@carlochung98）

網民爆笑：好彩你得一條友咋

有網民留言表示，「下次可以試下講，本人無生命危險，只係被困廁所內，講清楚啲就唔會有咁多車嚟」。有網民關注是否需要賠錢，港男回覆說「唔使賠錢㗎，大前提係度門真係壞咗而開唔到門的話」。

另有網民討論，「其實係咪搵到朋友攞個螺絲批就搞得掂呢？」、「如果有帶瑞士萬用刀係身就唔使咁邐迤（音：呢hea）啦」、「冇生命危險就自己叫開鎖佬啦」，有網民則提醒「唔建議，因為事後隨時會被誤會破壞公物，法律上只有場地管理部門職員或救援人員先有權喺無緊急人命風險前提下爆鎖」。