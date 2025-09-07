鬼節旺角燒街衣火勢勁猛！多名消防到場　網民鬧爆離譜：以為放火

農曆7月不少市民會按傳統習俗燒街衣。有港女在旺角砵蘭街路邊拍下這幕燒街衣奇境，當時在行人路外排有數個化寶鐵桶，其中一個化寶桶大火到令人「以為縱火」，而現場亦見到數名消防員在場了解或戒備，情況令她感到憂心「以為縱火」。有網民認為火勢太猛有安全隱患，「同放火有咩分別？」、「我住樓上都報警啦，放火咁」。



有市民在砵蘭街路邊燒街衣，但火勢好猛烈。（Threads@hong_kong_my_doll影片截圖）

有消防員在現場戒備。（Threads@hong_kong_my_doll影片截圖）

樓主指燒街衣的火勢大到「以為縱火」。（Threads@hong_kong_my_doll影片截圖）

有港女在Threads上發片，從影片可見，晚上的砵蘭街路邊，放有6、7個用來化寶的鐵圈，而在行人路與馬路之間亦擺滿祭品及香燭。當時有街坊正利用鐵圈燒街衣，用長長的鐵枝撩撥衣紙，其中一個則燒得旺盛，熊熊大火，火勢高到令人擔憂影響到樓上住戶，樓主表示「以為縱火！真係樓上真係多謝你！」。

網民都話誇張：我住樓上都報警啦，放火咁

有網民看過影片也鬧離譜，「我住樓上都報警啦，放火咁」、「住樓上幾桶水灑落街救火」、「同放火有咩分別？」、有人指「做偏門生意嘅，會燒勁啲」、「呢段時間其實係『pm2.5空氣污染物周圍飛提升患上呼吸系統癌症機率月』真係比起怕鬼我更怕呢啲致癌物」。有網民亦指「我琴晚喺金魚街嗰邊都見到，開頭以為係啲車引擎着火」。

有網民在旺角街頭也拍下燒街衣情況，煙霧大到他以為是有汽車引擎出煙。（影片截圖）

市民遺下灰燼香燭可被檢控

市民燒街衣和點燃香燭時，應自備金屬容器作燃燒冥鏹衣紙之用，在公眾地方遺下灰燼、香燭可被檢控。根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》(第132BK章)， 一經定罪，最高可被判罰款25,000元，及監禁6個月。此外食環署亦可根據《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》（第570章），向亂抛垃圾的人士發出1,500元定額罰款通知書。

（Threads@hong_kong_my_doll）