爸爸語音輸入「印到彩色」　結果爆笑全網　慘呻：成日叫我去印度

不少人發送訊息時會使用輸入語音變文字的功能，本來是希望能節省打字的時間，但因語音系統識別能力未成熟，輸出的結果可能超爆笑。

出的文字完全錯誤。最近1名網民就在社交平台發文，分享自己與父親的對話紀錄，引來網民爆笑。據截圖顯示，樓主向父親問道家中的打印機能否彩色列印，對方回答說，「印度菜式（印到彩色），但係印唔到黑色」，其後父親再多次發短訊，希望更正錯字，不料越描越黑，不停重複「印度」、「印嘢印度」，最後讓樓主父親忍不住罵道「iPhone真係廢，成日叫我去印度」。



1名網民就在社交平台發文，並分享自己與父親的對話紀錄，引來網民爆笑。

港爸用語音輸入狂打錯字

樓主在Threads上分享與父親的對話紀錄截圖，顯示事件始於樓主問父親家中的打印機能否彩色列印，父親本想回答能「印到彩色」，卻不能列印文件中的黑色部份，但經語音輸入打出來的訊息卻是「印到彩色大（但）印唔到黑色……印度菜式（印到彩色），但係印唔到黑色」。

該名父親看到自己發出有錯字的短訊，隨即想更正，未料越描越黑，一直打錯字，「印度」、「印度啊」、「印嘢印度」，最後讓樓主父親忍不住罵道「iPhone真係廢，成日叫我去印度」。

樓主向父親問道家中的打印機能否彩色列印，對方回答說，「印度菜式（印到彩色），但係印唔到黑色」，其後父親再多次發短訊，希望更正錯字，不料越描越黑。

網民：多謝你哋帶畀我歡樂

樓主與父親的對話引來網民熱議，不少人留言稱「Feel到爸爸邊語音輸入邊谷X氣」、「Feel到啊爸好激氣」、「老豆就嚟掉爛部電話」。

另外，許多港人近日因大埔宏福苑五級火災一事而心情沉重，故也有網民感謝樓主的分享，讓他們紓緩一下情緒，「多謝你，我由噚晚開始笑唔出，睇你呢個Po先笑得出」、「多謝樓主呢個post，今日令我笑咗」、「多謝你哋帶畀我歡樂，開心咗陣」。

