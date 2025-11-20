的士高亢導航聲超爆笑！女乘客：忍咗成程　城巴小編留言咁建議

司機是否聽到「免疫」了？有女生於網上發文分享爆笑乘的士經歷，司機使用的導航聲音十分高亢，令她要辛苦忍笑，網民聽畢影片後也紛紛笑言「搭個的士變咗忍笑懲罰」、「好似鸚鵡」、「導航平時講太多嘢，失咗聲啫，好快好返」，又指出司機是使用了提供多種導航語音包選擇的高德地圖，問道「佢個高德用咗邊個把聲？」。



有港女於網上發文分享爆笑乘的士經歷，司機使用的導航聲音十分高亢，令她要辛苦忍笑。（Threads@janicee.chan_）

該港女於Threads發文發片分享事件，表示「我成功忍笑忍咗成程車，請開聲」。影片見到她當時正乘搭的士，司機不太熟路要使用導航，但導航的聲音竟十分高亢，猶如「雞仔聲」，令港女要辛苦忍笑。

的士導航聲超爆笑 女乘客：忍咗成程

網民紛紛笑言，「點忍到」、「忍到真係好勁，一聽已經笑咗」、「以為係咪錄低司機講嘢好笑，冇諗過係咁好笑，多謝你」、「原來唔係得我一個聽過，笑死」、「車牌幾多號，想去笑下」，亦有網民認為港女應盡情放聲大笑，「（忍笑）好唔健康，容易焗出病」。

帖文更引來城巴Threads小編留言抽水。（Threads截圖）

城巴小編：想像巴士報站變咗呢把聲

帖文更引來城巴Threads小編留言抽水，「Imagine（想像）巴士報站變咗呢把聲」，然後加了個「小雞」表情符號說「下一站……」，港女回覆道「小編，靠你了」。