九巴車長籲乘客扣安全帶：嘗試習慣攬起佢　幽默「導遊腔」惹爆笑

明年1月25日起，乘坐巴士的乘客必須佩戴安全帶。有港女於網上發文分享，她日前乘坐九巴，車長於開車前突然開咪呼籲乘客扣好安全帶，其說話方式風趣幽默，「嘗試習慣攬起佢，試下玩下佢先」。帖文引來網民笑言「大家畀同一份錢畀九巴，點解你程巴士有podcast聽，公平咩！」、「又係呢個師兄，睇嚟個師兄做開導遊，啲口吻完全係導遊腔」、「遲早九巴開車之前都要this is your captain speaking, plz fasten your seatbelt , thank you（這是你的車長廣播，請扣好安全帶，謝謝）」。



該港女於Threads發文表示，「九巴司機開車前開咪叫人戴安全帶，叫人提早養成『良好習慣』」。影片見到，港女坐在九巴上層，車長開咪表示，「新聞係咪話喺小巴嗰度有啲警察叔叔上去，睇下邊度冇攬安全帶就罰錢係嘛，近排仲有啲報章都講喎，再去嗰啲小巴線，仍然都冇人攬安全帶。嚟緊法例實施，巴士要唔要攬呀？要啦，係咪呀，大家都知呀，甚至有啲網民講笑，企位都攬啦，綁住佢啦，係咪呀」，引來乘客發笑。

九巴車長籲乘客扣安全帶：試下玩下佢

接着車長進入正題，以輕鬆搞笑的方式呼籲乘客要佩戴安全帶，「大家習慣下佢呀，睇下巴士張凳嗰度有冇安全帶先，有呀，嘗試習慣攬起佢，試下玩下佢先，有冇乘客們係唔識玩㗎？唔識玩我教佢玩，不過大家咁聰明，應該玩到出神入化都得啦」。影片聽到乘客扣安全帶的聲音，亦見到有乘客已扣好。

車長點出戴安全帶原因：保障自己及銀包安全

車長隨後點出要佩戴安全帶的原因，「因為呢，保障自己安全，第二樣嘢，銀包入面啲錢都好安全，一罰親就好重嗰喎。小朋友有冇半價㗎？冇嗰喎，65歲以上人士有冇優惠呀？都冇嗰喎，一樣罰咁多㗎吓。大家試下攬起佢先啦，成車有成15分鐘先到站嘅，咁呀解下佢攬下佢解下佢攬下佢，玩下先，咁呀習慣咗」。

網民講述戴安全帶重要性：車禍減低傷亡

此外，港女於帖文表達反對立法強制乘客戴安全帶的立場，指出「唔戴安全帶唔會影響其他人，又唔關乎公德，戴唔戴從來純屬個人決定，到出事真係因為無戴安全帶所以重傷/死都只可以怨自己，點解要立法強迫人戴，真是一個迷」。

網民紛紛解釋和說明戴安全帶的重要性，「有人堅持唔戴安全帶，其實你唔戴飛出嚟撞叉死其他乘客，又有可能直接撞爆玻璃飛出車外」、「你未試過撞車情景，冇戴安全帶嘅人全部喺架車廂裏面打保齡，如果你冇帶安全帶嘅話你個身會衝前撞到其他人的！」、「因為唔戴安全帶，舒服嗰個係你，但發生交通意外，提供醫療服務，好多時政府提供的，到時候又會話啲醫療服務唔夠，又會話消防人點解咁慢，又話點解救護車唔夠，如果所有人都戴上安全帶， 真係需要去醫院的人，唔會有太多，需要消防員拯救出嚟嘅人都唔會太多，簡單嚟講係一個自私行為」。