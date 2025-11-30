宏福苑大火│生日前夕家園盡毀　DSE生靠機智家人1招保命絕境逃生

【大埔宏福苑／5級火／奪命火／逃生／生還者】大埔宏福苑11月26日發生五級大火，至今造成逾百人死亡。有逃出生天、明年應DSE（中學文憑試）的學生於社交平台發文憶述死裏逃生經歷，悲訴18歲生日前夕卻遇上火災，幸好有家人「機警」才能把握時間逃過死劫，但目擊家園盡毀，感嘆「這幾天失眠得厲害，一場大火，家沒了」。



帖文引來網民熱議，紛紛安慰樓主，「今年生日可能未必快樂，但係仲可以同屋企人過好多好多年，祝你考試順利、平安健康」、「生命無價，能一家人齊齊整整都算是最好的生日禮物」。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

「這幾天失眠得厲害，一場大火，家沒了」。該名居於宏福苑、將在2026年應考DSE的考生，11月28日於社交平合Threads講述自己逃出生天經過，指11月26日早上考完聆聽後回家小睡片刻，當時還在想考完試後及11月28日生日如何慶祝，「搞掂埋星期四bio就去玩，星期五18歲生日同家人一起吃飯」，沒想到會有火災降臨。

生日前夕逢巨變 家人機警救一命

樓主憶述，他睡着不到15分鐘，突然被家人叫醒走火警，「當時仲以為沒什麼，拿了逃生三寶就走了，穿的還是拖鞋，沒想到一去就是永別」。他表示，從大樓跑出來到安全位置，看着跑出來的地方5分鐘後已經被火封死，那時候才意識到自己有多幸運，「差一點點就要被困住了，如果不是神保守我，可能我就出不來了」。

家園盡毀感「絕望」

僥倖逃過死劫，家園卻已盡毀，樓主悲呼只剩「絕望」，「還在慶幸於自己逃生，下意識的拿去背包，才發現自己包裏的東西竟是全部了，一切都在從宏昌逐漸蔓延到宏泰的大火中，全沒了，校服，書本，我的吉他，球鞋，球衣，都一把火燒沒了。那個時候，還在祈禱能不能來一場雨或是風能不能停住，別吹了，但火繼續燒，風沒有來，看着火勢從宏昌蔓延到宏泰再到剩餘的，心裏只剩絕望……唉，本來仲想着去哪裡慶祝（生日）」。

宏福苑大火後滿目瘡痍。（翁鈺輝攝）

+ 1

網民紛安慰：一家人齊齊整整是最好生日禮物

網民看後紛紛安慰樓主，「今年生日可能未必快樂，但係仲可以同屋企人過好多好多年，祝你考試順利、平安健康」、「同學，說不出一句『生日快樂』」、「但非常感恩你跟家人可以逃過一劫」、「生命無價，能一家人齊齊整整都算是最好的生日禮物。祝你生日平安。加油！For everything」、「你已經做得好好，保得住條命又後生，以後仲有好多可能性」。

樓主回覆網民時大表感激，「感謝各位的關心和安慰，不知何以回報，只能再次感謝」。