宏福苑大火｜再有維修工棚架圍網吸煙！後續全網震怒：仲夠膽食？

【大埔宏福苑5級火】大埔宏福苑11月26日發生五級大火，至今造成逾百人死亡。由於宏福苑本身正進行大維修工程，被棚架及圍網「包裹」，慘劇令市民關注住宅大維修時外牆使用的物料是否有阻燃力，但本港網絡瘋傳影片，指大火發生翌日，再有屋苑大維修工人在棚架圍網前吸煙，吞雲吐霧，事後舉動更令網民震怒「啲工人仲夠膽照食煙……食少支唔會死人……但食多支就會死好多人」、「最好法例規定地盤範圍捉到罰錢」。



大埔宏福苑5級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

大埔宏福苑五級火焚燒逾43小時後大致救熄，圖為11月28日下午現場情況。（黃學潤攝）

Facebook專頁「怡勝花園關注組」發布影片，指街坊報料，11月27日下午2時30分拍攝到有大維修工人在棚架及圍網前吸煙，更亂丟煙頭。

再有屋苑大維修工人棚架圍網前吸煙 完事1舉動更離譜

影片長22秒，見到有頭戴安全帽、穿上維修工人裝束的男子正在吸煙，煙霧瀰漫，位置極近棚架及圍網，伸手可及。男子吸煙後，先用手上水樽往煙頭倒水，隨後往地上丟棄，惟未能知悉煙頭是否已完全熄滅。

（Facebook專頁「怡勝花園關注組」）

網民震怒：啲工人仲夠膽食煙？

雖然未能確定有關影片在何地拍攝，但該維修工人舉動令網民震怒，「啲工人仲夠膽照食煙……食少支唔會死人……但食多支就會死好多人」、「食緊嗰陣彈啲煙灰都有機會燒着嘢啦」、「做緊野食咩X嘢煙呀」、「帶住手套揸住，好容易跌下街，都係唔應該食煙」、「最好法例規定地盆範圍捉到罰錢」。

亦有人認為，「食煙係唔啱，起碼佢有用水（嘗試）整熄枝煙先」，隨即有大批網民反駁，「正常唔應該食，煙灰都可能會引起火燭！而且做緊嘢，點可以食呢？」。