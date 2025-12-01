宏福苑大火｜女子愛儲包裝盒怕影響逃生　網民勸放手　整理師教路

【大埔宏福苑／5級火／奪命火】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，慘劇發生讓人加強關注火警逃生意識，有女網民在網上有感而發，決定替住所斷捨離，清理家中雜物，由於她儲了很多電器及名牌袋包裝盒，問網民是否值得留下來，以防二手賣出時有原盒會更值錢。不少網民也勸她丟掉那些包裝盒，「你啲盒貴唔貴得過你同屋企人條命？值錢啲最多咪幾百幾千，你自己諗下」。



樓主見家中儲下大堆包裝盒，怕如遇火警影響逃生。（網上圖片）

有女網民在Threads上發文，「今次火災令我反思到我應該清咁啲屋企嘅垃圾」、「驚會太多雜物我同家人會走唔到出去」，因為她儲下了如MacBook、Dyson吸塵機，以及不少名牌包包的包裝盒，但她又聽聞「有機會二手賣出去嘅野要有原裝盒先值錢啲」，所以難以取捨。

女子愛儲包裝盒 想掉又不捨

帖文引來不少網民留言，「講得啱啊，唔好積咁多雜物係屋企，有咩事都容易啲走」、「無盒要留，如果你件嘢本身諗住遲啲賣出去，而唔係用到盡用到壞嘅話，咁不如唔好買，慳錢又慳位 」、「香港地一呎值成萬蚊，啲野唔要就唔好留啦」、「你啲盒貴唔貴得過你同屋企人條命？值錢啲最多咪幾百幾千，你自己諗下」。有人認為「有盒我唔知係咪值錢啲，但會覺得起碼係正版而安心啲買」。

網民勸她丟掉，「你啲盒貴唔貴得過你同屋企人條命？」。（香港01直播截圖）

整理師網民建議這樣處理家中包裝盒及紙袋

有自稱整理師的網民給出以下建議，強調「多謝你主動為屋企人做這些事情，整理的確是愛的表現」：

1．有盒是否值錢一點：視乎產品。名牌手袋或橙色盒較值錢。電器產品除非是職業炒家，到你賣的時候已經不太值錢。

2．有盒是否會容易賣出一點？是。有和沒有盒價格相差10元左右，有盒的意義是覺得「新淨一點」、「附件齊一點」。至於名牌紙袋，狀況良好可以單獨賣錢，「但唔係咁容易賣得出」。

3．如何收藏盒：挑選貴重物品的包裝。例如5個紙盒盒中盒或者疊起來，集中放在同一個地方，不要放在電掣電線插頭附近。

4．建立持續習慣 ：每年檢視及整理收藏的盒子，塑料的包裝儘量丟。

5．減少儲存：紙袋、膠袋及環保袋盡量減少儲存，「實際用的真的沒有想像那麼多」。



（Threads@c0mm0nsensen0tc0mm0n）