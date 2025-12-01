宏福苑大火｜母女遇死難者兒子迷茫獨行　陪伴燒衣聊天獲讚暖心

【大埔宏福苑／5級火／奪命火】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，慘劇令人極為難過。有網民在社交平台發文，指與母親在路邊燒街衣時，遇到一位大火死難者兒子，他不想一個人獨處，所以在街上晃來晃去好打發時間，網民母親便邀請他留下來一起燒街衣及聊天，更帶他到附近點心店買東西吃，對方仍堅持請母親吃東西。網民為他的遭遇感到痛心，「希望他回去可以睡得著，過到今晚，過到明天，過到之後每一天」。



樓主遇到死難者兒子，陪伴對方聊天，希望可起到安慰作用。（資料圖片）

母女遇死難者兒子陪伴安慰

有女網民在Threads上發文，分享其母親遇到宏福苑大火喪生者的兒子，對方先問母親「可否一起燒衣」，表示自己的母親在大火中喪生。樓主表示，其母親於是邀他留下來和聊天，「雖然我們不知道可以聊什麼可以妤解，或者根本就沒辦法突然好起來」，但她希望對方「回去可以睡得著……加油加油，保重保重」。

網民讚樓主母女善良：陪伴已經好足夠

不少網民大讚樓主行為暖心，「感謝你們的善良」、「聽到都心酸、心痛」、「有機會見到並在身邊陪伴已經很好，辛苦了。願你們一切平安快樂！願那位人兄的家人離苦得樂，願他自己也節哀順變保重身體」、「留下來可能還未接受到，變得好孤僻，需要大家留意同扶持」、「聆聽也是好好的幫忙」、「只要一個陪伴已經好足夠」。

