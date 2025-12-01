將軍澳商場廚工後樓梯食煙　男子公審兼投訴：後樓梯係畀人逃生

【吸煙／逃生／防火意識】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，慘劇引起大眾關注防火及逃生意識，有網民在將軍澳1商場後樓梯，拍到有廚房工坐在樓梯上食煙，完全漠視牆上張貼的「嚴禁吸煙」警告牌，於是向商場管理處投訴。有網民也認為離譜，「呢個真係唔得」、「致電控煙辦啦」。



樓主拍到有廚工在商場後樓梯食煙。（Threads@starseed_raven影片截圖）

廚工右手在「撩牙」，左手則手持一支正點燃的香煙。（Threads@starseed_raven影片截圖）

廚工在商場後樓梯食煙

有男網民在Threads上發布影片，指12月1日中午12時，在將軍澳某商場的後樓梯見到有人在吸煙。從影片可見，當時有1名帶住髮網及身穿廚房衣服的工人，坐在樓梯上，右手「撩牙」，左手執一支正點燃並出煙的香煙。

樓主不忿廚工行為，「近日香港大火已經奪走多人性命，後樓梯應該係畀人火燭時逃生，現已淪落到吸煙場地」。樓主最後向商場管理處投訴，對方指會跟進處理。

地下有不少煙頭。（Threads@starseed_raven影片截圖）

牆上貼有「嚴禁吸煙」警告牌。（Threads@starseed_raven影片截圖）

網民：致電控煙辦啦

不少網民看過影片批評離譜，「好嬲好嬲」、「呢個真係唔得」、「致電控煙辦啦」。有人認為食煙也非罪大惡極，「人哋都係抖下氣啫，佢又唔係唔熄支煙，食煙就一定等於放火咩？」。但有人隨即反駁，指要吸煙可到非禁煙區，在禁煙牌下吸煙肯定是大錯。