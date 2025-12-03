宏福苑大火︳母失蹤6天證罹難　女代收網購食物：滿滿的愛與祝福

【大埔宏福苑／5級火／奪命火】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，慘劇令人極為難過。有遇難者女兒在網上發文，指母親生前愛網購，大火發生後失蹤6天，在收到確認母親離世的消息前，她收到母親最後訂購的貨品。她打開盒子發現是熟悉的蘋果及栗子，「每天媽媽都會為我準備一樽蘋果桔餅汁，隔幾天就有栗子湯」。



女兒再用AI搜尋這兩種食物的寓意，發現有「平安」及「利子」的意思，她感恩母親以最溫柔的方式告別，留給她滿滿的愛與祝福，「囡囡，今後你要自己剝開生活的殼了。但別怕，媽媽把平安和甜蜜，都提前藏在了你的路上」。



不少網民大受觸動並一起安慰樓主，「沒有一句煽情的文字，卻處處滲透母愛與思念」、「你在用媽媽教會你的方式，把愛和痛都溫柔地包裹起來。呢種誠實面對悲傷的能力，或許正是她留給你最珍貴的生存智慧」。



樓主指母親生前愛網購，她在大火中離世後，收到她的最後包裹。（Threads@stones.are.alive圖片）

樓主指母親每天預備蘋果桔餅汁給她飲。（Threads@stones.are.alive圖片）

樓主在Threads上發文，指自己自小體弱是個生命奇蹟，母親常為她準備健康食物，在母親悉心照顧下健康成長。她指母親在宏福苑大火發生後失蹤了6天，在第6天傳來噩耗，確認母親已離世。

女兒代收包裹 感受母親的愛與祝福

樓主又指母親生前愛網購「很聰明的自己付款，數天後包裹送到門口，她會興奮與我分享她的戰利品」。而至12月1日「收到她離開的消息前，我先收到取件短訊，因為當初幫她綁定的是我的電話」。

樓主打開紙箱發現是熟悉的蘋果及栗子，「每天媽媽都會為我準備一樽蘋果桔餅汁，隔幾天就有栗子湯」。樓主特意用AI搜尋這兩樣東西的寓意，「真的毛管戙，蘋果是『平安』」，就像母親常叮囑她「出門小心，平安回家」。

樓主憶起母親的栗子湯，感受到母親對自己的愛仍在。（Threads@stones.are.alive圖片）

而栗子則有「利子」的意思，「需要耐心剝開堅硬的外殼，才能嚐到裡面的溫軟香甜。多像她對我的愛，表面總是嘮叨著『穿多些衣服』，內裡卻是毫無保留的甜」。樓主感受到母親的愛，最後帶住蘋果及栗子到殮房，告知母親她收到了，「謝謝你，媽媽。你連告別，都用了最溫暖的方式」。

女兒：母親用最溫暖方式告別

不少網民深受觸動，「請好好保重自己」、「媽媽會在另一個地方繼續守護你，加油」、「沒有一句煽情的文字，卻處處滲透母愛與思念」、「因為最深最真摯嘅愛，從來都係最簡單」、「你媽媽有你這個女兒，已經一生無憾」、「你媽媽變成咗你身邊嘅細小事物，一點一滴的陪住你，只要你想，你仍然可以感受到佢」。

母親失蹤6天後證實在火災中離世。（資料圖片）

網民：你嘅文字撫慰到好多受傷嘅心靈

有網民留言「媽媽生前買了護肝產品給我，我食晒之後就留住包裝。你可以留住栗子袋、蘋果套。這些都是我自己療癒喪親創傷嘅方法，希望幫到你」，有人希望樓主的文字可撫慰其他受傷的心靈，「我唔係災民，但都被你嘅文字深深觸動，多謝你願意同大家分享你嘅感受，相信都可以撫慰到好多受傷嘅心靈。祝願你健康平安」。

（Threads@stones.are.alive）