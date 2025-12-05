忘歸還MOS Burger取餐器！台男發文求助　台摩斯小編咁回覆勁暖心

不少餐廳都使用無線取餐器，以通知顧客適時取走餐點。台灣近日有男生因此弄出笑料，事緣他光顧位於車站的MOS Burger（摩斯漢堡），但他取餐後竟然「大頭蝦」帶走取餐器，至搭乘高鐵後才發現，故在網上發文求助，「有人等一下是要從台北搭高鐵到嘉義的嗎？」、「拜託大家幫忙」。



帖文令網民爆笑，「哈哈，好荒唐」、「如果在車上震動起來，那就有趣了」，亦引來MOS Burger小編現身回覆，「對我們來說，我們非常非常關心的是，您有領到餐嗎？」確認樓主已經取餐後再這樣說，獲網民大讚暖心。



台灣有男生在MOS Burger取餐後，竟順走取餐器，故到網上發文求助。（「threads＠zz_shuuu」圖片）

忘歸還MOS Burger「取餐器」 已搭乘高鐵才發現

該台男在threads帳號「zz_shuuu」上傳1張照片，指他從嘉義搭乘高鐵至台北，但上車摸到褲袋後才發現，竟然將嘉義車站MOS Burger的取餐器一同帶走，只好到網上發文求助。

台男網上發文求助 懇求熱心人代歸還

樓主交代，由於他在店內取餐時顧客不多，所以店員直接讓他取餐「沒讓它（取餐器）震動」。他表示會於下午5時30分抵達台北，並詢問「有人等一下是要從台北搭高鐵到嘉義的嗎？」希望有人可以幫他歸還，懇求「拜託大家幫忙」。

網民笑荒唐：另類高鐵大隊接力賽？

帖文令網民爆笑，「哈哈，好荒唐」、「還好你先PO了，再慢1小時可能我就刷到摩斯漢堡發文，『請問誰把取餐震動器拿走沒歸還，請盡快歸還，謝謝』」、「另類高鐵大隊接力賽？希望有人能幫你送回嘉義，讓它歡迎回『嘉』」、「好奇太遠會震動嗎」、「如果在車上震動起來，那就有趣了」，又有人好奇「摩斯漢堡，請問一下，可以甲地借乙地還嗎？」，被他人調侃「你當行動電源喔」、「你在租車嘛，還甲租乙還勒」。

帖文引來台灣MOS Burger小編現身回覆，獲網民讚暖心。（「threads＠zz_shuuu」截圖）

MOS Burger小編現身回覆 網民讚暖心

事主當晚更新帖文，指已致電嘉義市高鐵站內的MOS Burger，「他們說我可以之後再寄過去，謝謝大家」。帖文亦引來MOS Burger小編現身留言，「對我們來說，我們非常非常關心的是，您有領到餐嗎？」，確認樓主已取餐後表示「對摩斯來說，您有幸福的享用我們的餐點才是最重要的事」，獲網民大讚暖心，「我懷疑這是幫摩斯打免費暖心廣告，但我沒有證據」。

MOS Burger感激事主歸還取餐器，笑稱「讓833有了回家的機會」。（「threads＠zz_shuuu」截圖）

MOS Burger感激事主歸還取餐器

MOS Burger事後再在帖文貼上照片，感謝樓主歸還取餐器，笑稱「由衷感謝這位堡，特地送到台北車站的摩斯店鋪，您的善良與體貼，讓833有了回家的機會」，並再次感謝樓主選購他們餐點。

不少網民貼圖分享，證實他們亦曾拿走MOS Burger取餐器的經歷。（threads圖片）

（threads＠zz_shuuu）