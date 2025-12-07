油麻地男壓女在地片瘋傳！熱褲女掙扎呼救後續恐怖　路人冷漠惹議

油麻地有女子被當街施暴？本港網絡瘋傳影片，指油麻地深夜街頭有穿熱褲女子被男子壓倒在地，女子一直掙扎大聲呼叫求救「報警啊！唔該，報警！」，但男子未有放開女子，並不時四處張望。女子呼救期間有多名路人走過，但未見有人制止。



影片震撼網民，「最恐怖嘅係條街所有人都冷眼旁觀」、「估唔到香港竟然變成咁，有人行過都冇人理」、「如果真係有人咁大聲咁叫人幫手報警，啲人都可以唔理咁繼續行，漠不關心，咁香港真係變得太恐怖了」。也有網民質疑是否「飲醉酒」或「擺拍」。



本港網絡瘋傳影片，指油麻地深夜街頭有穿熱褲女子被男子壓倒在地，女子一直掙扎大聲呼叫求救。（Threads@leylaegtu82）

當街施暴？有網民於12月6日（星期六）晚上在社交平台Threads發布影片，留言「喺油麻地見到好恐怖呀，路上啲行人見到呢種場景都見怪不怪喇」。

油麻地熱褲女遭男壓在地上 掙扎呼救：報警啊！唔該

影片長22秒，見到當時正值深夜，油麻地一處路口有1名穿熱褲女子，被1名穿黑衣男子壓在地上，女子一直掙扎大聲呼叫求救，「報警啊！唔該，報警！！！啊！！！報警啊！」。不過男子未有放開女子，並不時四處張望。

油麻地一處路口有1名穿熱褲女子，被1名穿黑衣男子壓在地上，女子一直掙扎大聲呼叫求救。（Threads@leylaegtu82）

油麻地一處路口有1名穿熱褲女子，被1名穿黑衣男子壓在地上，女子一直掙扎大聲呼叫求救。（Threads@leylaegtu82）

男子沒有放開女子 未見途人制止

女子呼救期間，有多名男女途人經過，也有男途人在遠處停下腳步觀看，但沒有詢問情況或制止。影片最後有藍色私家車在女子旁邊班馬線處停下，後方車輛要停下或繞路。

女子呼救期間，有多名男女途人經過。（Threads@leylaegtu82）

女子呼救期間，有多名男女途人經過。（Threads@leylaegtu82）

女子呼救期間，有多名男女途人經過。（Threads@leylaegtu82）

網民震驚：所有人都冷眼旁觀

網民看過影片震驚，「CXS點解啲人可以直行直過」、「最恐怖嘅係條街所有人都冷眼旁觀」、「做咩事？咁最後有冇報警啊？點解完全無人過去幫佢」、「估唔到香港竟然變成咁，有人行過都冇人理，希望你拍完片有報警」、「點解會係見怪不怪？我至少冇見過香港大街大巷會發生呢啲事」。

也有人質疑事件真偽，「作故仔擺拍？」、「飲醉酒？」、「如果真係有人咁大聲咁叫人幫手報警，啲人都可以唔理咁繼續行，漠不關心，咁香港真係變得太恐怖了」。