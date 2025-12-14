老公邀女同事回家喝酒到凌晨　人妻獨自房內湊B：嬲到真心想離開

夫妻相處應互相尊重，有人妻於網上發文大呻，老公日前邀請女同事在家喝酒聊天，兩人喝到凌晨3時，而她就要在房內照顧哭喊的嬰兒，凌晨1時半她曾傳訊息向老公反映「好嘈」，老公回覆「就嚟完」，惟一直未有完結的意欲，她忍到凌晨3時再傳訊息，老公才送女同事離開。人妻直言，「我嬲到真心想離開」，又詢問廣大網民：「請問（我）係咪反應過激？」



帖文引來熱議，網民指出「如果妳個故仔係真，妳真係睇得自己好卑微，而家最大個問題係佢哋兩條友都唔識尊重妳同個BB，同埋你老公真係有諗住做爸爸？」、「信我你唔喺度應該X埋」、「冇人在意你嘅感受你又何必在乎別人嘅感受呢？一邊安撫個b，抱住佢出廳趕走嗰兩個人，返房瞓覺啦」。



有人妻於網上發文大呻，老公日前邀請女同事在家喝酒聊天，兩人喝到凌晨3時，而她就要在房內照顧哭喊的嬰兒。（《太陽的後裔》劇照）

該人妻於Threads發文表示，「我老公搵咗個女同事上嚟屋企飲酒傾計，由夜晚11:30飲到凌晨3點」，她當時在家，但要在房內照顧「爆喊」的嬰兒，一直聽到房外二人「細聲講大聲笑」。

老公邀女同事回家喝酒到凌晨 人妻超嬲

人妻指出，凌晨1時半她曾傳訊息向老公反映「好嘈」，老公回覆「就嚟完」，惟「直到3點我都唔覺佢哋完緊，我再text佢，佢先真係開始送人走」，並提到「廳有cam嘅，唔係甜故嚟」。人妻直言，「我相信我唔text佢，佢哋仲可以有排傾，我嬲到真心想離開」，又問道：「請問（我）係咪反應過激？」

人妻直言，「我嬲到真心想離開」，又詢問廣大網民：「請問（我）係咪反應過激？」（《鯊魚》劇照）

網民：老公女同事唔識尊重妳同個BB

網民留言表示，「如果你唔喺隔籬廳冇cam就會變甜故，自信啲，成件事最大問題係你老公，第二係條女。如果你老公正常少少係唔會11點半仲搵異性一齊飲酒，條女都唔方係咩正經人家，完」、「撇除佢同呢位異性有冇嘢嚟唔講啦，由得你一個自己湊b仲要bb爆喊，一門之隔佢有佢開心你有你傷心喎，正常做客人嘅11：30就好走啦，仲11：30先上嚟開始飲，踩到上屋企啦喎，兜口兜面啦喎」、「如果係真你都幾忍得，呢個老公要嚟做咩」、「你喺房湊b無人理，你係工人？」。

網民指出，「如果妳個故仔係真，妳真係睇得自己好卑微，而家最大個問題係佢哋兩條友都唔識尊重妳同個BB，同埋你老公真係有諗住做爸爸？」。（《BB來了》劇照）

人妻欲刪文 網民：點解卑微到咁

人妻回覆網民透露，已將這則帖文給老公看，「我諗佢無睇晒每1個留言，但希望佢明白我嘅感受係正常人嘅感受，佢做嘅嘢先至唔正常，我諗住聽朝起身等佢睇晒就會delete返個Thread，多謝大家幫我道出咗正常人嘅睇法」。

網民指出，「你點解要delete呀，點解卑微到咁，你而家做錯事咩，佢而家帶條女返嚟當你無到喎」、「不需要del post，順便警世一下所有新婚夫婦，樓主唔開心的話不要屈屈埋埋！」。

（Threads@storytott）