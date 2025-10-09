台中一名人妻指出，與丈夫結婚當年因毒品案入監服刑，沒想到假釋出獄時，取回手機才發現，裡頭竟有一名陌生女子和丈夫拍了不少私密照及影片。



面對眼前一幕，人妻相當崩潰，而該名陌生女子甚至住進家裡，其丈夫卻辯稱，人妻服刑時間太長，才會另尋女友。

人妻出獄查手機相簿驚揭「家裡曾住過第二個女人」 老公這樣解釋（01製圖）

根據判決書指出，人妻與丈夫於2021年9月結婚，卻在同年12月因毒品案入獄，服刑前人妻也把手機交給丈夫，直到假釋出獄才取回。

人妻仔細查看卻驚見，手機裡都是丈夫與陌生女子的私密照和影片，女子更住進兩人的家，證實丈夫在入獄期間出軌了。

判決書提到，人妻崩潰追問丈夫，兩人發生激烈爭吵，其中小三更挑釁她，導致她情緒失控、自傷送醫，所幸無生命危險。至於在妻子入獄服刑期間出軌的原因，男方認為是妻子的服刑時間太長，並辯稱雙方曾達成協議，也就是同意他結交新女友。

經法官審理後認為，私密照與影片足以證實男方與陌生女子的關係，侵害人妻配偶權情節重大，而男方「另尋女友」的說法，法官認定不可採信。

法官最終判處其丈夫和小三，需分別賠償人妻8萬元台幣精神慰撫金，全案仍可上訴。

